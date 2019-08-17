الامارات | شرط الخبرة يعيق توظيف خريجات «تربية» في مدارس خاصة

شكرا لقرائتكم خبر عن شرط الخبرة يعيق توظيف خريجات «تربية» في مدارس خاصة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شكت خريجات تخصصات تربوية صعوبة الحصول على عمل في المدارس الخاصة بسبب شرط الخبرة، مطالبات باستثناء هذا الشرط من التعيين في الصفوف الأولى، خصوصاً للحاصلين على شهاداتهم الجامعية من داخل الدولة بتقديرات مرتفعة، فيما أكدت مدارس خاصة في أبوظبي أن دائرة التعليم والمعرفة تشترط ما لا يقل عن سنتين من الخبرة في التدريس لتعيين المعلمين.

وتفصيلاً، تلقت «الإمارات اليوم» شكاوى من خريجات جامعات خصوصاً داخل الدولة، أمل نسيم، وهالة شوقي، وريم سمير، وفاطمة محمد، يتضررن من اشتراط المدارس حصولهن على خبرة سنتين على الأقل لتعيينهن في وظيفة معلمات صف، لافتات إلى أن المدارس تعرض عليهن فرص تدريب مجانية أولاً وبعدها تعينهن في وظيفة مساعد معلم براتب لا يزيد على 2000 درهم.

فيما أكد مسؤولون في مدارس خاصة، طلبوا عدم ذكر أسمائهم، أن لائحة المدارس الخاصة الصادرة عن دائرة التعليم والمعرفة تشترط في من يشغل وظيفة معلم جديد أن يكون حاصلاً على درجة جامعية في التعليم (بكالوريوس أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية معترف بها ومعتمدة، ويجب أن تكون جميع الشهادات والمؤهلات مصدقة حسب الأصول)، وما لا يقل عن سنتين من الخبرة في التدريس.

وأفاد مساعد المدير العام لمدارس النهضة الوطنية، عدنان عباس، بأن خريجي الدولة يتم إعطاؤهم فرصة العمل في وظيفة معلم متدرب لمدة عام، وبعدها بناء على تقييمهم وتقرير متابعتهم المدرسية يقومون بالتقديم مرة أخرى لوظيفة معلم، مشيراً إلى أن وظيفة معلم متدرب تكون براتب شهري جيد.

وأوضح أن شرط سنتين خبرة يتم التمسك به للمقيمين الحاصلين على شهادات جامعية من خارج الدولة، حيث يشترط حصولهم على مؤهل جامعي في التربية وشهادة في التخصص الذي سيتولى تدريسه، بالإضافة إلى سنتين خبرة.

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فيما أكدت دائرة التعليم والمعرفة على موقعها الرسمي «سياسة الترخيص والمؤهلات»، أنه إلى حين تطبيق إجراءات الحصول على رخصة المعلم من الجهة المعتمدة، يجب على المدرسة توظيف أعضاء هيئة التدريس من الحاصلين على إخطار تعيين صادر عن الدائرة بحيث يشترط في من يشغل وظيفة معلم جديد أن يكون حاصلاً - على الأقل - على درجة جامعية في التعليم (بكالوريوس أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية معترف بها ومعتمدة، ويجب أن تكون جميع الشهادات والمؤهلات مصدقة حسب الأصول)، وما لا يقل عن سنتين من الخبرة في التدريس، أو درجة جامعية في مجال المادة (بكالوريوس أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية معترف بها ومعتمدة، وشهادة في التعليم أو إجازة معلم معتمدة ومعترف بها)، وما لا يقل عن سنتين من الخبرة في مجال تدريس المادة، أو درجة جامعية في مجال المادة (بكالوريوس أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية معترف بها ومعتمدة)، وما لا يقل عن أربع سنوات من الخبرة في مجال تدريس المادة.

وأشارت الدائرة إلى أن الأولوية في التعيين للمعلم الذي تتوافر لديه مؤهلات، مثل شهادة اختبار اللغة الإنجليزية الدولي «آيلتس أكاديمي» أو ما يعادلها، بما لا يقل عن تقدير 6 للمدرسين غير الناطقين باللغة الإنجليزية، والذين أتموا دراستهم بلغة غير اللغة الإنجليزية للمدارس التي تقدم موادها باللغة الإنجليزية، ويفضل إجادة اللغتين العربية والإنجليزية أو أي لغات أخرى حسب حاجة المدرسة.

وأكدت الدائرة أنها تهدف من هذه الشروط للتأكد من تحقيق الموظفين في المدرسة (المدير ومساعده وأعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية والفنية) الحد الأدنى من المؤهلات والمتطلبات المقررة لكل وظيفة، وتوفير آليات واضحة لجميع المتقدمين بطلبات العمل في مجال التعليم أو في غيرها من الوظائف في المدرسة.

شروط تعيين مدير مدرسة

اشترطت دائرة التعليم والمعرفة لتعيين مدير المدرسة أو نائبه أن يكون حاصلاً على درجة جامعية في التعليم (بكالوريوس أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية معترف بها ومعتمدة)، وما لا يقل عن خمس سنوات من الخبرة في مجال التدريس متضمنة الخبرة في مجال الإدارة المدرسية، أو درجة جامعية في مجال الإدارة المدرسية وخبرة لا تقل عن أربع سنوات في الإدارة المدرسية، أو شهادة في مجال القيادة المدرسية معتمدة ومعترف بها، وست سنوات من الخبرة في مجال التدريس بما في ذلك الخبرة في مجال الإدارة المدرسية.