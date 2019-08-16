برعاية محمد بن زايد.. "أقدر" ينظم مبادرة "تمكين قادة المستقبل" في الأكاديمية العسكرية البريطانية

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ينظم "برنامج خليفة للتمكين" (أقدر) مبادرة "تمكين قادة المستقبل" في معسكر صيفي في الأكاديمية العسكرية البريطانية الملكية "ساند هيرست"، المعروفة عالمياً كصرح تربوي ذي قيم وتقاليد راسخة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة "أي دي جي" البريطانية المتخصصة في برامج إعداد القادة.

وسيضم المعسكر الذي يشرف عليه برنامج خليفة للتمكين "أقدر"، 30 مشاركاً من عدة جهات وطنية تشمل متطوعي الخدمة الوطنية من فئة الناشئة والشباب ووزارة التربية والتعليم، وعناصر تم ترشيحها من مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبو ظبي.

ووصل المشاركون إلى المملكة المتحدة للانخراط بفعاليات هذا المعسكر الريادي القيادي، والهادف لتعزيز قدرات هؤلاء المشاركين بالخبرات القيادية وتأهليهم لتحديات المستقبل، وتنفيذاً لاستراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة ورؤية قيادتها في تعزيز تمكين النشء والارتقاء بطاقاتهم المبدعة.

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وكان برنامج خليفة للتمكين "أقدر" قد عقد قبل مغادرة الطلاب للمعسكر، ورشة عمل تعريفية في كلية الشرطة في أبوظبي للمشاركين وأولياء أمورهم، وحرص المنظمون على إعطاء تفاصيل كاملة عن المبادرة والفعاليات التي تضمها والأهداف المرجوة منها، إلى جانب مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالمبادرة مع الجميع.

وأوضح القائمون على المعسكر أن "برنامج خليفة للتمكين كان قد أطلق هذه المبادرة الوطنية الهادفة ضمن سلسلة النشاطات التي يقوم بها البرنامج، وتستهدف تعزيز وتمكين النشء الإماراتي، ليسهم بدوره في مسيرة البناء والنماء الإماراتية بروح إيجابية وفق مواطنة إيجابية فاعلة ترتقي لتحقيق رؤية قيادة الدولة وتوجيهاتها الرشيدة".

يُذكر أن مبادرة تمكين قادة المستقبل في الأساس تشمل عدة فعاليات داخل وخارج الدولة، من بينها معسكرات تدريبية مكثفة على مستوى عالي من التدريب للشباب الراغبين بتطوير أنفسهم ومواجهة التحدي والمغامرة، حيث يمارسون تدريبات مهنية احترافية وفق تجربة تعليمية فريدة من نوعها في هذه الأكاديمية العريقة، تحت إشراف مدربين عالميين متمرسين والذين يعملون على بناء مهارات القيادة والعمل الجماعي في بيئة تدريبية يستلهمون منها الحل والتغلب على التحديات بشكل جماعي.