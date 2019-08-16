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اسرار الجمال تدحل المجال الاعلامي ببرنامجها الجديد عيدكم احلي مع اسرار الجمال علي قناة الصحة والجمال

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ابدعت المطربة اسرار الجمال في اولي تجاربها الاعلامية في برنامجها عيدكم احلي مع اسرار الجمال المذاعة علي قناة الصحة والجمال حيث استضافة مجموعة من المطربين والشعراء والملحنين ومنهم الشاعر عامر العجيمي والشاعر وائل راتب والمطرب هشام عمار والمطربة راندة رضوان احدى اعضاء فريق جيالينا والملحن محمد الحسيني وتطرقت حلقات البرنامج لمناقشة قضايا الغناء والاهتمام بالمواهب الجديدة واعادة النظر في رعايتهم ماديا ومعنويا وناشد البرنامج القائمين في مجلس نقابة الموسيقية بتحقيق امال الموسيقيين في حياتهم المهنية كما القاة الضوء علي ضيوف البرنامج الذين كشفوا اسرار مشروعاتهم الفنية ومنهم المطرب هشام عمار الذى يخوض تجربة سينمائية شبابية خلال الشهر القادم واضافة الي استعدادت الشعراء وائل راتب وعامر العجيمي والملحن محمد الجسيني لمشروعات فنية مقبلة وعودة المطربة راندة رضوان للغناء من جديد بعد غياب طويل عن الحياة الفنية وقدم هشام عمار اغنية حب علي الطابر وخلاص خسرتة اضافة الي راندة رضوان التي ابدعت بالغناء مجموعة من اغاني الزمن الجميل ومنها اغاني المطربة الراحلة وردة واغنية عوليات التي قدمتها مع فريق جيالنا واغنية ايام الاسبوع وقدمت المطربة اسرار الجمال اغنية لسة الاحلام كتيروشاركت ضيوف البرنامج الغناء معهم واشاد المطرب حلمي عبد الباقي بضيوف البرنامج ووجة الشكر الي المطربة اسرار الجمال علي تجربتها الاعلامية وكشف عن حقيقة التعاون الغنائي بينة وبين المطربة اسرار الجمال في ديتو غنائي خلال الفترة المقبلة وقدم اغنية نورت ايامي كما اشادت الفنانة امال رمزى والفنان عبدالسلام الدهشان باسرة البرنامج وعلي الاغاني الجميلة التي قدمتها المطربة اسرار الجمال مع ضيوف البرنامج وتخدث المايسترو حمادة ابو اليزيد عن قيام النقابة بتحقيق امال الموسيقين خلال الفترة المقبلة وعن سعادتة بضيوف البرنامج

 

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