كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ما هو مهرجان Insomnia البريطاني للألعاب القادم إلى دبي؟

من المقرر إطلاق مهرجان Insomnia للألعاب، وهو الحدث الأهم من نوعه في المملكة المتحدة، في دبي كجزء من شراكة لسنوات عديدة مع Global Event Management في دبي.

ومن المقرر أن تطلق الشركة مهرجان ألعاب مدته ثلاثة أيام لآلاف اللاعبين في المنطقة من 17 إلى 19 أكتوبر في ميدان.

وقال مارتين جيبس ​، الرئيس التنفيذي لشركة Game Group UK الشركة التي تقف خلف تنظيم Insomnia UK “باعتبارها أسرع أسواق الألعاب نمواً في العالم، فهناك شهية هائلة للألعاب في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ونحن متحمسون للغاية لتقديم شيء فريد إلى دبي في شهر أكتوبر من خلال المحتوى المصنوع للاعبين ، من قبل لاعبين آخرين”.

بدأ Insomnia منذ 20 عامًا وقال المنظمون إن Insomnia Dubai يهدف إلى عكس شكل مهرجان المملكة المتحدة، وسيستضيف 14 من أكثر الألعاب شعبية لزوار Turn Up & Play، بالإضافة إلى ألعاب الهاتف المحمول، VR، وألعاب الطاولة، cosplay، والرياضات الإلكترونية والعروض المسرحية بمشاركة الضيوف الدوليين.

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ويمكن لعشاق الألعاب التنافسية التسجيل للحصول على فرصة للتأهل إلى نهائيات إنسومنيا دبي للرياضات برصيد 500،000 درهم.

كما ستضم Insomnia Dubai جائزة Cosplay، مع ثلاث فئات تم الإعلان عنها بالفعل – The Insomnia Pro Cosplay Championship، و The Insomnia Cosplay Competition و Insomnia Kids Cosplay Competition.

وقال جيمس ماجي، الرئيس التنفيذي لإدارة الأحداث العالمية في دبي: “يسرنا أن ننقل أطول مهرجان للألعاب في المملكة المتحدة إلى المنطقة وتقديم العلامة التجارية لجمهور جديد هنا في دبي. من اللاعبين غير الرسميين إلى اللاعبين المتمرسين والعائلات والباحثين عن الإثارة، نرحب بالجميع “.

تتوفر التذاكر للحجز المبكر لفترة محدودة، بسعر 75 درهماً لتذكرة ليوم واحد، و 200 درهم لتذكرة نهاية الأسبوع، ويمكن شراؤها عبر الإنترنت من خلال Virgin Megastore و Platinumlist، بحسب أريبيان بيزنس.