كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف نمت تجارة الأجهزة والأدوات في الإمارات هذا العام؟

كانت الصين والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا والمملكة العربية السعودية وألمانيا من أكبر خمس دول شريكة لدولة الإمارات في مجال المعدات والآليات المتعلقة بالبناء في عام 2018.

وبلغت قيمة تجارة الأجهزة والأدوات في دبي 4.59 مليار درهم في نفس العام، وفقاً للإحصائيات الصادرة عن جمارك دبي. واستوردت دبي ما قيمته 3 مليارات درهم من الأجهزة والأدوات خلال فترة 12 شهرًا، وبلغت قيمة الصادرات وإعادة التصدير إلى الدول المجاورة 1.59 مليار درهم.

وشارك معرض الأجهزة والأدوات في الشرق الأوسط الأرقام في وقت سابق من هذا الصيف حيث استقطب الحدث الذي دخل الآن عامه العشرين 140 شركة عارضة من تسع دول. وتم دمج مؤتمر Additive Manufacturing Middle East في Hardware and Tools ME للمرة الأولى، حيث ناقش كيف تعمل الطباعة ثلاثية الأبعاد على تحويل الإنشاءات والتصنيع والنفط والغاز وبناء السفن والسيارات.

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وفي عام 2018، ظلت الصين الشريك التجاري الأول لدبي للعام الثاني على التوالي، مع تجارة الأجهزة والأدوات بين البلدين بقيمة 790 مليون درهم في عام 2018، وهو ما يمثل 17% من إجمالي التجارة وزيادة بنسبة 4% عن عام 2017.

وجاءت الولايات المتحدة ثانياً، حيث بلغت قيمة التداول 558 مليون درهم (12% من القيمة الإجمالية)، تليها إيطاليا (416 مليون درهم)، والمملكة العربية السعودية (360 مليون درهم) وألمانيا (278 مليون درهم). واستحوذت البلدان الخمسة الأولى على 52% (2.4 مليار درهم) من تجارة الأجهزة والأدوات في دبي في عام 2018، بحسب موقع torque-expo.