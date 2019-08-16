- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| لعبة تفاعلية للأطفال في لوفر أبوظبي
لا تعتبر الأزياء التاريخية والروائع الفنية ملائمة للأطفال، إلا إذا كنت في زيارة إلى متحف الأطفال في متحف اللوفر أبوظبي.
هنا، يمكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و 10 سنوات المشاركة في لعبة تفاعلية تعتمد على أزياء مستوحاة من الملابس والإكسسوارات التي صورت في ستة أعمال فنية تشكل جزءًا من المعارض الدائمة للمتحف.
يبدأ الزوار الشباب بإنشاء صورة شخصية رقمية من خلال عروض الوسائط المتعددة وتسجيل النقاط التي تم جمعها. وسيواجه الأطفال شخصيات ممثلة في الأعمال الفنية، وسيتم تكليفهم بمهمة لاسترداد عنصر من الملابس من خلال العديد من التحديات، بما في ذلك تحديد الاختلاف، والإسقاط والسحب.
وتجمع لعبة “زي المغامرات” بين اللعب الإيجابي وقوة الخيال. ويمكن للأطفال استكشاف كيف يتم تمثيل الملابس في بعض الأعمال الفنية كما توضح كاثرين مونليس فيليسيت، مديرة التعليم والمشاركة الثقافية في متحف اللوفر أبوظبي.
وتمتد الملابس والاكسسوارات التي تشكل جزءًا من Louvre’s Costume Adventure على ست فترات زمنية وثقافية، تمشيا مع الأعمال الفنية في المتحف، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.
اللعبة التفاعلية متوفرة في متحف لوفر أبوظبي حتى 31 مايو 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| لعبة تفاعلية للأطفال في لوفر أبوظبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سنيار وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.