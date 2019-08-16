كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن مهرجان السياحة الفاخرة يصل قريباً إلى أتلانتس دبي

يستعد مهرجان “فيست”، وهو مفهوم رائد للأحداث الفاخرة الخاصة، لجلب أكثر من 500 من المشترين والعارضين الأكثر نفوذاً في مجال السفر في العالم إلى أتلانتس النخلة.

سيجري الحدث الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام في الفترة من 23 إلى 27 فبراير على شاطئ Nasimi، ويستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة المندوبين على التواصل مع الأشخاص المناسبين.

وقال ريتشارد بارنز، الرئيس التنفيذي لشركة “الأحداث الفاخرة الخاصة” لـ Breaking Travel News: “نحن متحمسون للعمل مع شركة دبي للسياحة والتسويق التجاري مرة أخرى ومواصلة علاقتنا التي بدأت منذ سنوات عديدة”.

وأضاف “دبي هي الوجهة المناسبة لـ TFest. لا يقتصر الأمر على مفترق الطرق في العالم مع البنية التحتية المتطورة وبعض من أرقى الفنادق والمطاعم والمعالم السياحية الفاخرة في العالم، ولكن الابتكار المستمر في المدينة يجعلها مناسبة تمامًا لمفهوم حدث جديد يحركه التكنولوجيا”.

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ويتمتع مندوبو TFest بالحرية لاكتشاف العلامات التجارية والأفكار والوجهات الأكثر إلهامًا في مجال السفر الفاخر بغض النظر عن اختيارهم في اجتماعات التدفق الحر، بحسب موقع hoteliermiddleeast.

وقال عصام كاظم، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للسياحة والتسويق التجاري: “يسعدنا أن نتشارك مع هذا الحدث الفاخر لاستقبال 300 من أكثر المشترين نفوذاً في العالم في مجال السفر و 250 عارضاً عالمياً فاخراً في دبي”.

وأضاف “مع التركيز القوي على الابتكار ليس فقط في قطاع السياحة، ولكن في جميع أنحاء المدينة، تعد دبي المكان المثالي لهذا الحدث الجديد والتكنولوجيا التي يتبناها. وسيكون أيضًا فرصة للمندوبين لتجربة مجموعة متنوعة من عروض الوجهات في دبي واكتساب فهم أفضل للسبب الذي جعل دبي واحدة من أكثر المدن زيارة في العالم. ”

للمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع الحدث: https://www.travel-fest.com/