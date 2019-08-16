«خيرية محمد بن راشد» تدعم «صندوق التضامن» في ساوباولو

ساو باولو (وام) قدمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية مبلغ 100 ألف درهم لصندوق الدعم والتضامن الاجتماعي في ولاية ساو باولو البرازيلية لتنفيذ عدد من المشاريع الخيرية في الولاية.

تم تقديم الدعم المالي خلال استقبال إبراهيم سالم العلوي - قنصل عام الدولة لدى ولاية ساو باولو، بيا دوريا حرم حاكم ولاية ساو باولو، بحضور صالح زاهر صالح المزروعي، مدير مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية.

وأشاد القنصل العام بالنجاحات والجهود والمشاريع الإنسانية التي تقوم بها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية، والتي تجاوزت حدود الدولة، ووصلت إلى العديد من دول العالم. مؤكداً أن هذه الأعمال تعبير صادق عن توجهات الدولة وتوجيهات قيادتها الرشيدة لتبقى دولة الإمارات رائدة ومشاركة وداعمة للعمل الخيري والإنساني على مستوى العالم.

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