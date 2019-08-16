2.2 مليون حاج نقلهم «قطار المشاعر المقدسة»

جمعة النعيمي (مكة المكرمة)

أكد المتحدث الرسمي لهيئة تطوير مكة المكرمة، المهندس جلال بن عبد الجليل كعكي، أن قطار المشاعر المقدسة حقق نجاحاً في عملية التصعيد والإفاضة والنفرة دون تسجيل أي ملاحظات تذكر، وذلك بفضل الله أولاً، ثم بفضل الجهود المبذولة في إعداد الخطة التشغيلية وتعاون الجهات ذات العلاقة، المشاركة في إدارة الحشود بمحطات القطار.

وكشفت الإحصائية الصادرة من هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وشركة سار، أن عدد الحجاج الذين نقلهم القطار إلى المشاعر المقدسة بلغ أكثر من مليونين ومئتي ألف حج، منهم حجاج تم نقلهم لصعيد عرفات وعددهم 340 ألف حاج، بينما بلغ عددهم في إفاضة مزدلفة 353 ألف حاج، ومن مشعر مزدلفة إلى مشعر منى377 ألف حاج، وفي يوم العاشر من ذي الحجة بلغ عددهم 216 ألف حاج، وفي اليوم الحادي عشر 457 ألف حاج، وفي اليوم الثاني عشر 389 ألف حاج، وفي اليوم الثالث عشر 70 ألف حاج.

وأوضح المهندس كعكي أن عدد تذاكر قطار المشاعر المقدسة التي تم بيعها حتى اليوم الحادي عشر من ذي الحجة بلغ قرابة 400 ألف تذكرة، لافتاً أن الهيئة خصصت موقعاً إلكترونياً يسهل عملية إدخال البيانات المطلوبة لإصدار التذاكر من قبل الفئات المستهدف نقلهم عبر القطار، وهم حجاج دول الخليج العربي، ونسبة من مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا، ونسبة من مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأميركا، ونسبة من مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية. ومن ثم إرسال مناديبهم إلى مركز بيع التذاكر لاستلامها.

وأشارت الهيئة، إلى أن خطتها التشغيلية وأعمالها التنفيذية لموسم حج هذا العام 1440هـ جاءت وفق الآلية التي وضعتها، وهو ما أكدته مؤشرات الأداء التي تم قياسها أثناء موسم الحج، والتي أشارت إلى نجاح مميز، حيث أسهمت المشاريع التي نفذتها الهيئة هذا العام بالمشاعر المقدسة، في تقديم خدمات تكاملية سجلتها تلك المؤشرات، تنفيذاً للاجتماعات المتواصلة وحلقات النقاش التي عقدت منذ انتهاء موسم حج العام الماضي، بناء على ملاحظات وتوصيات لجنة الحج المركزية.

ويعود نجاح تشغيل القطار، إلى الجهود المبذولة من قبل العاملين الذين غالبيتهم من الشباب السعودي المؤهل من مهندسين وفنيين وسائقين ومشرفين؛ حيث بلغت نسبة السعوديين المشاركين في منظومة قطار المشاعر من قبل الهيئة نحو 80%، الذين عملوا على تنفيذ الخطة التشغيلية مع زملائهم من عدد من الجهات التي شاركت في النجاح، ومنهم وزارة الحج والعمرة التي وضعت خطط التفويج والتزمت في تنفيذها مؤسسات وحملات الحج المستهدف نقلها عبر القطار، بالإضافة إلى مشاركة رجال قوات أمن المنشآت الذين شاركوا في تنظيم الحشود البشرية داخل محطات القطار وحول محيطها طوال أيّام موسم الحج.

وانعكس حسن التنظيم والالتزام بمواعيد التفويج على انسيابية حركة الحشود في منشأة الجمرات، حيث رمى أكثر من مليونين وأربعمئة ألف حاج الجمرات بكل يسر وسهولة، وفق الجداول الزمنية التي وضعتها وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع الهيئة، في ظل مشاركة من قبل قوات أمن الطوارئ.

يشار إلى أن الهيئة، سخرت أكثر من 14 ألف موظف بين رسميين وموسميين لتنفيذ خطتها التشغيلية في حج هذا العام، والإشراف على المشاريع التي قدمت خدماتها لضيوف الرحمن، وجندت الهيئة أكثر من 7 آلاف موظف لإدارة الحشود داخل محطات القطار.