«مهرة» توفر الراحة للعائلات في عجمان

عجمان (وام) توفر مؤسسة المواصلات العامة بعجمان أعلى سبل الراحة أمام النساء والعائلات لاختيار مركبات الأجرة النسائية «مهرة»، حيث قامت بتشغيل وتسيير 23162 رحلة لمركبات «مهرة» للأجرة النسائية خلال النصف الأول من عام 2019 بزيادة تقدر بنسبة 3% عن النصف الأول من العام الماضي.

وأفاد المهندس سامي الجلاف المدير التنفيذي لقطاع الخدمات التجارية بأن إطلاق «مهرة للأجرة النسائية» يهدف إلى تعزيز خدمة المواطنين والمقيمين.

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