الورود والهدايا في استقبال أول أفواج العيد

هدى الطنيجي ومحمد الأمين (أبوظبي، رأس الخيمة)

وصلت أمس إلى مطاري أبوظبي ورأس الخيمة الدوليين، 3 رحلات جوية على متنها عدد من حجاج الدولة، فيما تتواصل رحلات عودة الحجيج حتى السبت المقبل.

ومن المتوقع أن يستقبل مطار أبوظبي أكثر من 2750 من حجاج الدولة، إضافة إلى نحو 25 ألفاً من الحجاج المسافرين عبره في طريق عودتهم من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

واستعدت شركة أبوظبي للمطارات مبكراً لاستقبال أفواج الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة مع انتهاء مناسك الحج، حيث حرص فريق العمل بالمطار على ضمان عملية وصول سلسة وإنهاء الإجراءات بصورة سريعة لجميع المسافرين، وتم تخصيص فرق من العمال لتسهيل وتحميل وتوصيل حقائب الحجاج، إضافة لتخصيص مناطق محددة لتمكين المسافرين من تسلم عبوات مياه زمزم بسهولة وسلاسة. وعند وصول الحجاج العائدين إلى أبوظبي، كان الأهالي في استقبالهم بالورود والهدايا.

أشاد حجاج الدولة لدى عودتهم إلى مطار أبوظبي الدولي أمس، بالتنظيم المحكم من قبل البعثة الرسمية وحملات الحج، ما مكنهم من أداء المناسك على الوجه الأكمل من دون تعب أو نصب، مثمنين جهود الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية لضمان سلامة الحجاج وراحتهم.

وثمن المواطن الحاج مال الله إبراهيم، دور بعثة الحج الرسمية، التي لم تقصر منذ مغادرتهم من مطار أبوظبي إلى السعودية، وأثناء تأدية مناسك الحج، متوجهاً بالشكر إلى حكومة المملكة العربية السعودية لما وفرته من خدمات جليلة لتمكين حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسكهم على الطريقة الأمثل، مؤكداً أن موسم الحج هذا العام كان من أنجح المواسم من حيث الإعداد والتنظيم.

وقال المواطن الحاج عيسى علي، إنهم أدوا مناسكهم على أكمل وجه بفضل التنظيم الجيد للبعثة الإماراتية، وحملات الحج الإماراتية، وبفضل التنظم المحكم من قبل الجهات الرسمية المعنية بالحج في المملكة العربية السعودية.

وقال: «كانت البعثة الرسمية وحملات الحج الإماراتية موجودين معنا حتى في القطارات، وكانوا على مقربة من الجميع، ووفروا كل الاحتياجات والمستلزمات المطلوبة».

وقالت هناء على الحمداني، إن العمل المنظم التي قامت به بعثة الحج الرسمية والحملات وفرت الجهد والوقت وجنبت الحجاج المتاعب التي تصاحب تأدية المناسك عادة.

وتوجه عبد الله الراشد، بالشكر إلى المملكة العربية السعودية على حسن التنظيم، مؤكداً أن أفضل بعثات الحج كانت بعثة الإمارات، وبفضل التنسيق العالي وتوفير احتياجات حجاج الدولة كافة.

من جهة أخرى، قال علي عبدالله المرزوقي، إن الخدمات التي وفرتها البعثة الرسمية للحجاج كانت رائعة.

تسهيل الإجراءات وترتيبات إضافية

أعلنت مطارات أبوظبي عن استكمال استعداداتها اللازمة لاستقبال وفود الحجاج العائدين من مناسك فريضة الحج من مكّة المكرمة والمدينة المنورة.

وقال أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات بالإنابة في «مطارات أبو ظبي»: «نلتزم في مطارات أبوظبي بتسهيل إجراءات العودة السلسة والآمنة لحجاج بيت الله الحرام من المملكة العربية السعودية، إذ تتطلب تأدية مناسك فريضة الحج قدراً كبيراً من المجهود البدني، لذلك قمنا باعتماد سلسلة من التدابير الخاصة في جميع مرافق مطار أبوظبي الدولي لضمان تلبية كافة الاحتياجات الخاصة بالحجاج، آملين تخفيف أعباء السفر عنهم».

وأضاف: «سيرحب موظفو مطارات أبوظبي بالحجاج عند وصولهم إلى مطار أبوظبي الدولي من خلال توزيع التمور والقهوة العربية والشوكولاتة عليهم، كما أعددنا ترتيبات خاصة لمساعدة الحجاج بتأمين عربات أمتعة وخدمات نقل إضافية».

وتابع الشامسي: «يُشرفنا أن نكون قادرين على مساعدة المسافرين العائدين من الحج، ونأمل أن يتمكنوا من الاستفادة من خدماتنا عالمية المستوى وحفاوة ضيافتنا العربية، ويأتي الحرص على راحة وسلامة وسعادة جميع المسافرين العابرين عبر مطاراتنا على رأس أولوياتنا، ويُمثل ذلك جزءاً لا يتجزأ من رؤيتنا بأن نصبح مجموعة المطارات الرائدة في العالم».

واستقبل مطار رأس الخيمة الدولي أمس الفوج الثاني من الحجاج العائدين من مناسك الحج في الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية والبالغ عددهم 110 حجاج على متن طيران العربية.

وحرص القائمون على المرافق الخدمية في المطار على تقديم أفضل الخدمات لاستقبال الحجاج، فضلاً عن الفعاليات والأنشطة المختلفة المقدمة بالتعاون والشراكة مع الجهات.

وأشاد حجاج التقتهم «الاتحاد» بحفاوة الاستقبال المقدمة عبر القائمين في المطار الذين اتجهوا إلى تقديم أفضل التسهيلات لاستقبالهم، فضلاً عن توزيع الورود وتقديم الوجبات المختلفة والمشروبات فرحة بعودتهم سالمين من هذه الفريضة.

وقال الحاج ناجي النعيمي، إن المملكة العربية السعودية سعت إلى اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للتيسير على حجاج بيت الله الحرام تأدية مناسك الحج بكل سهولة وأمان، فضلاً عن حرصها التسخير من الإمكانيات البشرية والمالية، وغيرها للمساهمة في إنجاح الحج هذا الموسم بهدف إزالة العراقيل، وضمان سلامة الحجاج القادمين من مختلف أرجاء العالم.

وأشاد بالخدمة الراقية المقدمة عبر مطار رأس الخيمة الدولي التي تم الإعداد المسبق لها لاستقبال العائدين من الحجاج، والتي تضمن سرعة تقديم الخدمة، وذلك ترحيباً بعودتهم سالمين إلى أرض الوطن.

وأشاد الحاج راشد الشحي، بفرق العمل المخصصة لخدمة الحجاج على مدار الساعة في المملكة العربية السعودية، والتي تواجدت في مختلف المواقع والمناسك منها في مكة ومنى وعرفة، وغيرها التي يتجه إليها الحجيج لتأدية المناسك بكل سهولة ويسر، مؤكداً نجاح هذا الموسم من الحج الذي تكلل بالتوفيق جراء حرص وجهود المملكة العربية السعودية التي استقبلت الحجاج بكل حفاوة وترحيب والاهتمام والرعاية الموجهة من قبل القائمين في الحملات للبعثة الرسمية للدولة.

وأعرب الحاج محمد حمدون عن سعادته بالإجراءات والخدمات المتميزة المقدمة عبر مطار رأس الخيمة الدولي الذي حرص على تسخير الإمكانيات لاستقبال الحجاج العائدين من المملكة العربية السعودية عبر تسهيل عمليات الدخول، فضلاً عن الترحيب والحفاوة المقدمين من قبل العاملين في المطار والجهات الأخرى التي شاركت بتوزيع الورود والهدايا وتقديم الضيافة المتنوعة.

وأشادت الحاجة شيخة الخالدي، بالخدمات الرفيعة المستوى المقدمة للبعثة الرسمية للدولة، والتي تأتي بتوجيهات حثيثة من قبل حكومة الدولة الرشيدة التي تحرص من التسهيل على حجاجها تأدية مناسك الحج لتقديم أرقى الخدمات، مشيدة بالتسهيلات المقدمة عبر مطار رأس الخيمة والرعاية المتميزة لهم بهدف إنهاء إجراءات الدخول بفترة وجيزة.