سفير الدولة يقدم أوراق اعتماده لحاكم بابوا غينيا الجديدة

بورت مورسباي (وام) قام محمد عمر عبدالله بلفقيه، سفير الدولة لدى جمهورية سنغافورة بتقديم أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لدى دولة بابوا غينيا الجديدة، إلى فخامة الحاكم العام لدولة بابوا غينيا الجديدة، سير بوب دادي.

ونقل السفير تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، إلى فخامة حاكم بابوا غينيا الجديدة الذي حمّله تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة.

ورحّب فخامة حاكم بابوا غينيا الجديدة بتعيين سعادة محمد عمر عبد الله بلفقيه، سفيراً لدى بلاده، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه.

حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد، كل من الشيخ صالح سيف بن الشرقي، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والسياسية في السفارة، ومدير إدارة المراسم في وزارة خارجية بابوا غينيا الجديدة، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في دولة بابوا غينيا الجديدة.

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