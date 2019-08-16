أبوظبي (الاتحاد) عادت إلى أرض الوطن بعثة شرطة أبوظبي للحج، بعد أداء المناسك، وضمت 169 حاجاً من الضباط ومنتسبي شرطة أبوظبي وكبار الضباط المتقاعدين وذويهم. وأشاد المستشار حمد عديل الشامسي، رئيس البعثة باهتمام وحرص القيادة الشرطية ومتابعتها لأحوال البعثة أثناء أداء المناسك حتى عودتهم، لافتاً إلى أن جميع حجاج دولة الإمارات بخير، وأنهوا مناسكهم بكل يسر وأريحية، وسط رعاية وعناية اللجان المعنية بمتابعة شؤونهم. وكان في استقبال البعثة بمطار أبوظبي الدولي، مديرية شرطة أمن المنافذ والمطارات بقطاع شؤون الأمن، وإدارة مرور المناطق الخارجية بمديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، وقسم العلاقات الاجتماعية والتوجيه بإدارة المراسم والعلاقات العامة بقطاع المالية والخدمات واللجنة الدائمة للحج والعمرة. ورحب المقدم محمد علي الدرمكي، رئيس قسم العلاقات الاجتماعية والتوجيه، بعودة البعثة بسلام وأمان إلى أرض الوطن، مشيراً إلى الفرحة الغامرة التي سادت الإدارات المشاركة من شرطة أبوظبي، في استقبال الحجاج، بعد أداء المناسك في الأراضي المقدسة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «بعثة شرطة أبوظبي» تعود إلى أرض الوطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.