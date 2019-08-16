100 سيراليوني أدوا الفريضة ضمن «برنامج زايد للحج»

فريتاون (وام) قدمت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية منحة لمائة 100 حاج من جمهورية سيراليون (55 رجلاً و45 سيدة) من ذوي الدخل المحدود لأداء مناسك الحج في إطار «برنامج زايد للحج». ويأتي«برنامج زايد للحج»، ترسيخاً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث تقوم المؤسسة بإيفاد 1000 حاج سنوياً على نفقتها، منهم 600 حاج من داخل الإمارات، و400 حاج من خارج الدولة من ذوي الدخل المحدود وغير القادرين، وذلك بالتعاون مع سفارات الدولة في الخارج.

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