شرطة الشارقة تستقبل الحجاج بالمصاحف

الشارقة (الاتحاد) استقبلت القيادة العامة لشرطة الشارقة، طلائع حجاج بيت الله الحرام العائدين إلى أرض الوطن عبر مطار الشارقة الدولي، بعد أدائهم فريضة الحج، وذلك بالتعاون مع هيئة مطار الشارقة الدولي.

وكان في استقبال ضيوف الرحمن عدد من ضباط إدارة الإعلام والعلاقات العامة، والشرطة المجتمعية، وضباط المطار، حيث قدموا للحجاج المصاحف، والهدايا الرمزية، تعبيراً عن المشاعر التي تكنّها لهم، وتقدموا لهم بالتهاني والتبريكات لأدائهم لفريضة الحج بيسر وأمان وعودتهم سالمين إلى أرض الوطن.

وأشار الرائد أحمد بالحاج، مدير فرع الفعاليات والمتقاعدين بإدارة الإعلام والعلاقات العامة إلى أن شرطة الشارقة قامت بالاستعداد المبكر لاستقبال ضيوف الرحمن، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتسهيل، وتيسير عمليات وصولهم، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، والعمل على إنجاز الإجراءات بالسرعة المطلوبة..

وأعرب الحجاج عن تقديرهم وسعادتهم بالحفاوة وحسن الاستقبال واعتزازهم بالاهتمام الكبير والتعامل الراقي الذي توليه القيادة العامة لشرطة الشارقة من خلال حرصها على تسهيل كافة إجراءات الوصول، وتوفير كافة الاحتياجات والخدمات حتى الخروج من باب المطار.

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