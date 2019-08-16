الوطنية للانتخابات.. «لجنة عجمان» جاهزة لاستقبال المرشحين

عجمان (الاتحاد) أكدت لجنة إمارة عجمان المنبثقة عن اللجنة الوطنية للانتخابات اكتمال جميع الاستعدادات لاستقبال طلبات المرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.

واستعرضت اللجنة لدى اجتماعها في مقرها بمتحف عجمان برئاسة راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي، وبحضور أعضائها، خطة العمل المتكاملة لاستقبال المرشحين اعتباراً من 18 إلى 22 أغسطس الجاري.

وتطرقت اللجنة إلى آلية التعامل مع أي مستجد يطرأ خلال فترة التسجيل، وكيفية التغلب على أي عائق بالتنسيق الكامل مع اللجنة الوطنية للانتخابات والأجهزة المعنية في الإمارة.

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