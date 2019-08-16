«بيت الخير» توزع 2065 أضحية

دبي (وام) وزع فريق الأضاحي في جمعية «بيت الخير» خلال عيد الأضحى المبارك 2065 أضحية استفادت منها 7228 أسرة وحالة، حيث بدأ الذبح مع صباح اليوم الأول من العيد في العاشر من ذي الحجة، واستمر توزيع الأضاحي، تزامناً مع أيام التشريق في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة.

وتم الذبح بالتعاون مع مقاصب دبي التي تبرعت لحملة أضاحي «بيت الخير» بالبرادات، ودربت فريق الجمعية على أفضل الممارسات في حفظ ونقل اللحوم.

ووجه عابدين طاهر العوضي مدير عام «بيت الخير» شكره إلى مقاصب دبي التي تتعاون مع الجمعية سنوياً في تنفيذ هذا المشروع، مشيداً بحسن الأداء الذي سمح بذبح الأضاحي في مقاصبها، وفق أرقى المعايير الصحية والبيئية العالمية.

وأثنى سعيد مبارك المزروعي نائب المدير العام على أداء المتطوعين المشاركين في حملة الأضاحي.. لجهودهم الكبيرة في تنفيذ الحملة على أكمل وجه.

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