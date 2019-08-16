شرطة رأس الخيمة: خدمات خاصة لكبار المواطنين في رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

استقبلت شرطة رأس الخيمة عبر قسم الشرطة المجتمعية وقسم شرطة المطار، أفواج الحجاج القادمين من الأراضي المقدسة وسط أجواء احتفالية بالورود والهدايا، ابتهاجاً بعودتهم سالمين إلى أرض الدولة بعد تأديتهم مناسك فريضة الحج بيسر وأمان. وهنأ العميد عبد الله خميس الحديدي قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة، الحجاج بسلامة العودة، وقدم لهم التهاني والتبريكات، مؤكداً أن شرطة رأس الخيمة اتخذت كل الإجراءات لإدخال البهجة والسرور في قلوبهم من خلال وجودها في صالة استقبال القادمين وتفاعلهم مع الحجاج القادمين، كما كان في استقبال الوفود ممثلو العديد من الجهات المعنية في عملية تنظيم استقبال حجاج بيت الله الحرام العائدين إلى الدولة عبر مطار رأس الخيمة الدولي. وأضاف الحديدي أن شرطة رأس الخيمة استعدت لاستقبال الحجاج العائدين لتيسير إجراءاتهم من خلال تخصيص أماكن خاصة لهم لتسهيل وإنهاء معاملاتهم بأقصى سرعة ممكنة، وتوفير كافة الاحتياجات والخدمات مع تخصيص عربات خاصة لكبار المواطنين حتى خروجهم من باب المطار في إطار حسن استقبالهم والاهتمام بهم، بالتعاون مع الجهات المعنية. من جانبهم، عبّر الحجاج عن بالغ سعادتهم وتقديرهم لشرطة رأس الخيمة على وجودهم ومشاركتهم الإيجابية، وتوجهوا لهم بجزيل شكرهم وامتنانهم على هذه اللفتة الكريمة، متمنين لهم كل التوفيق والنجاح.