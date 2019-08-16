إبراهيم سليم (أبوظبي)

قالت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، إنها أتلفت ورفضت 138 طناً من الشحنات الغذائية المخالفة، مؤكدة تطبيق إجراءات حازمة في منافذ الإمارة الجوية والبحرية والبرية لضمان عدم دخول منتجات غذائية مخالفة إلى الأسواق المحلية، معتمدة في ذلك على الأنظمة المبنية على درجة الخطورة الصحية، والتي تضمن منع دخول مواد غذائية قد تضر بصحة المستهلك.

كما تتبنى الهيئة نظام الإنذار السريع للسلامة الغذائية بهدف تسهيل وتسريع تبادل المعلومات بين الدول في ما يتعلق بالإخطارات المرتبطة بالغذاء من أجل اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان عدم دخول وتداول أي مادة غذائية غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات المعمول بها، وتعزيز السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي.

وأوضحت الهيئة لـ«الاتحاد» أنها تنسق مع شركائها الاستراتيجيين في الهيئة الاتحادية للجمارك ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ووزارة التغير المناخي والبيئة بإجراء عمليات الكشف الظاهري والحسي على جميع شحنات الأغذية المستوردة، عبر منافذ إمارة أبوظبي وجمع عينات غذائية لإجراء الفحوص المخبرية للتأكد من سلامتها للاستهلاك الآدمي.

وكشفت الهيئة عن إعدام ورفض نحو 138 طناً من الشحنات الغذائية المخالفة في النصف الأول من العام الجاري، تضمنت إعدام 56.1 طن من المواد الغذائية لمخالفتها المواصفات والاشتراطات المعمول بها، ولما تشكله من خطورة على سلامة المستهلك، إلى جانب رفضها دخول 81.8 طن من المواد الغذائية المختلفة وإعادتها إلى بلد المنشأ لعدة أسباب أبرزها عدم اجتيازها لاختبارات الهيئة وعدم استكمال بعض الشحنات الغذائية للوثائق المطلوبة، والتي تبين مصدر الشحنة وتاريخ الإنتاج وغيرها من المعلومات الضرورية للتعريف بالمنتج الغذائي.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عملت على تفعيل الربط الإلكتروني بين نظام «ظبي» الجمركي، وبرنامج إدارة معلومات الأغذية المستوردة الخاص بالهيئة، بالإضافة إلى الربط الإلكتروني مع نظام برنامج إدارة معلومات المختبرات الخاص بمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ما ساهم برفع كفاءة إنجاز الأعمال والمهام، وتسهيل حركة مرور الغذاء عبر منافذ الإمارة.

وتفصيلاً تم رفض 32 كيلو جراماً من البيض ومنتجات البيض، و 873 كيلو جراماً من الحليب ومنتجات الألبان ونظائرها (بما في ذلك الآيس كريم)، و10 أطنان و533 كيلو جراماً، و40 طناً و917 من الماء والمشروبات، بما في ذلك الشاي والقهوة والعصائر باستثناء منتجات الألبان، و5 أطنان و489 كيلو جراماً من اللحوم ومنتجات اللحوم، بما في ذلك الدواجن ولحوم الطرائد، و8 أطنان من الدهون والزيوت، والمستحلبات الدهنية، و14 كيلو جراماً من الخبز والمعجنات والمخاليط، بما في ذلك الكعك والبسكويت.

كما تم رفض دخول طن و522 كيلو جراماً من الأغذية الجاهزة للأكل والمقبلات، و300 كيلو من الأملاح والتوابل والأعشاب والبهارات، و13 طناً و557 كيلو جراماً من الخضراوات ومنتجاتها بما في ذلك المكسرات، و585 كيلو جراماً المحليات، بما في ذلك العسل.

وفي سياق متصل، تواصل الهيئة تكثيف حملاتها خلال فترة الصيف للتأكد من التزام المؤسسات الغذائية بالشروط الخاصة بالتخزين ودرجات البرودة الخاصة بحفظ المنتجات حسب درجات التبريد.

وتحرص الهيئة على تطبيق القوانين والنظم المعتمدة والمتعلقة بسلامة الغذاء في إمارة أبوظبي من خلال الزيارات الميدانية التفتيشية اليومية على المنشآت الغذائية، والتي تشمل منشآت العرض والبيع والمستودعات الغذائية والمركبات، وغيرها من المنشآت الغذائية، وخلال فصل الصيف، وما يشهده من ارتفاع كبير في درجات الحرارة، تكثف الهيئة حملاتها التفتيشية والتوعية، ويتم التركيز على ضرورة التعامل الآمن مع المواد الغذائية من خلال حفظها في درجات حرارة ملائمة حسب السلسلة الغذائية، وحسب نوع الأغذية المتداولة وطرق تحضيرها، وحماية الغذاء من التعرض المباشر لأشعة الشمس، كما يتم التأكد من الفصل بين الأغذية الجاهزة للأكل والأغذية النيئة، وعدم الخلط بين المواد الغذائية مثل اللحوم والدواجن والأسماك والخضراوات خلال عمليات التخزين والعرض.