5408 اتصالات بعمليات شرطة رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

تلقت غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة 5408 اتصالات من الجمهور خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، بحسب ما صرّح به العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية.

مؤكداً أن غرفة العمليات المركزية، وكافة العاملين فيها يحرصون على تقديم أفضل الخدمات وأجودها إلى أفراد الجمهور، بالرد على المكالمات الواردة، والاستجابة السريعة لها وتحويل الاتصال فوراً إلى الجهات المختصة، مثمناً المهام التي تؤديها غرفة العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، المجهزة وفق أحدث النظم العالمية وعلى أهبة الاستعدادات لتلبية جميع نداءات الجمهور، بالرد على جميع المكالمات الواردة بسرعة قصوى، وتحريك الدوريات وسيارات الإسعاف والإنقاذ والجهات المختصة، كل حسب اختصاصه فور ورودها.

وقال الحميدي «إن غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة تسعى إلى تمتين التواصل مع الجمهور، بما يعزز شعورهم بالأمن والأمان تطبيقاً لإستراتيجية وزارة الداخلية، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المختلفة المقدمة إلى الجمهور، مشيدا بالكوادر العاملة في غرفة العمليات المركزية، المؤهلة وذات الكفاءة العالية في تلقى الاتصالات على اختلاف تصنيفاتها على مدار الساعة، داعياً أفراد الجمهور، إلى عدم التردد والإسراع في طلب المساعدة التي تقع ضمن اختصاص شرطة رأس الخيمة.

إلى ذلك، أشاد العميد عبد الله خميس الحديدي قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة، بالجهود المبذولة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك لضمان انسيابية الحركة المرورية، مثمناً التعاون المثمر من قبل أفراد الجمهور في الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية، واتباع إرشادات رجال المرور المنتشرين في جميع أنحاء الإمارة، مؤكداً بأنه تم التعامل مع كافة الحالات والنداءات في زمن قياسي.