إخلاء بناية قديمة في أم القيوين

سعيد أحمد (أم القيوين) أخلت الجهات المختصة في أم القيوين، سكان بناية مكونة من 5 طوابق تضم 85 شقة سكنية، بسبب تضرر الحالة الإنشائية لأسقف بعض الشقق، ما يشكل خطورة على القاطنين فيها.

جاء ذلك بعد تشكيل لجنة فنية من إدارة الدفاع المدني بأم القيوين ودائرة البلدية، التي زارت المبنى، وتبين وجود أضرار في الحالة الإنشائية، وسقوط أجزاء إسمنتية من أسقف بعض الشقق، وتجاوز العمر الافتراضي للبناية، التي تم إنشاؤها قبل أكثر من 42 عاماً، وعليه أصدرت البلدية تصريحاً بالهدم والإزالة.

كما أصدرت إدارة الشؤون الهندسية في بلدية أم القيوين بالتنسيق مع الجهات المختصة، تقارير فنية لـ3 بنايات قديمة في منطقة البلاد، تحتاج إلى هدم وإزالة، بسبب انتهاء العمر الافتراضي للمباني، وتم إبلاغ سكان البنايات بضرورة إخلاء الشقق والبحث عن أماكن أخرى، حفاظاً على سلامتهم.

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