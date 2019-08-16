«إسلامية دبي» توزع 100 ألف تقويم للعام الهجري الجديد

دبي (وام) أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أنها بصدد توزيع 100 ألف تقويم هجري للعام الجديد 1441هـ، وهو تقويم يرجع تاريخ صناعته إلى عهد الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، حيث صدر العدد الأول منه سنة 1393هـ 1973م ليضبط به تاريخ السجل الحكومي.

ويعمل على صناعة التقويم الهجري وتحريره كوكبة من المتخصصين في الدائرة لضبط أوقات الصلاة لمساجد مدينة دبي وضواحيها، مثل حتا الهباب، الليسيلي، مرغم، مرقب والفقع وتدرج بجوانب التقويم مجموعة من الحكم والمواعظ وتواريخ المناسبات الدينية والوطنية والعطلات الرسمية خلال عام 1441هـ/‏‏‏‏2019-2020م‏‏. كما يعرض التقويم الهجري مجموعة من التواريخ المهمة لجموع المسلمين.

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