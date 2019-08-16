انسيابية الحركة وانخفاض الحوادث المرورية خلال العيد في عجمان

عجمان (وام)

نجحت القيادة العامة لشرطة عجمان في ضبط حركة السير، والحد من الحوادث البليغة والوفيات والازدحامات الخانقة في إمارة عجمان، خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح المقدم سيف عبد الله الفلاسي، مدير إدارة المرور والدوريات أن حركة المرور خلال إجازة عيد الأضحى المبارك تميزت بالانسيابية في جميع طرق الإمارة نتيجة للجهود المبذولة في تنظيم الدوريات المرورية المنتشرة في الإمارة لضبط حركة السير والمرور، والتي بلغ عددها 45 دورية يومياً خلال فترة العيد، وذلك تفادياً لوقوع الحوادث وتأمين تنقل مستخدمي الطرق خلال العيد، مما انعكس في انخفاض عدد الحوادث البليغة بنسبة 17 في المئة، مقارنة بالعام الماضي في الفترة نفسها.

وذكر الفلاسي أن إجازة العيد شهدت 5 حوادث دهس، بسبب العبور من الأماكن غير المخصصة للمشاة، داعياً السائقين إلى الالتزام بخط السير والابتعاد عن الممارسات الخاطئة، والتأكد من خلو الشارع من المشاة خصوصاً في مناطق عبور المشاة والأحياء السكنية، كما دعا الجمهور إلى توخي الحيطة والحذر والعبور من الأماكن المخصصة للمشاة، مشيراً إلى عدم تسجيل أية حالة وفاة ناتجة عن حوادث الدهش خلال هذه الفترة.

ولفت إلى أن عدد الحوادث البسيطة بلغ 240 حادثاً بنسبة انخفاض 42 في المئة مقارنة بعام 2018 خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وأن الحوادث البسيطة المسجلة وقعت بسبب عدم التزام السائقين بإرشادات وقوانين السير، وعدم الالتزام بالسرعات المحددة في طرق الإمارة.