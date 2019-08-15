"خيرية محمد بن راشد" تدعم صندوق التضامن الاجتماعي في ساوباولو

قدمت "مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية"، مبلغ 100 ألف درهم لصندوق الدعم والتضامن الاجتماعي في ولاية ساو باولو البرازيلية، لتنفيذ مشاريع خيرية في الولاية.

وتم تقديم الدعم المالي خلال استقبال سعادة إبراهيم سالم العلوي قنصل عام الدولة لدى ولاية ساو باولو، سعادة بيا دوريا حرم حاكم ولاية ساو باولو بحضور سعادة صالح زاهر صالح المزروعي مدير "مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية".

وأشاد سعادة القنصل العام، بالنجاحات والجهود والمشاريع الإنسانية التي تقوم بها "مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية"، والتي تجاوزت حدود الدولة، ووصلت إلى العديد من دول العالم، مؤكداً أن هذه الأعمال تعبير صادق عن توجهات الدولة، وتوجيهات قيادتها الرشيدة، لتبقى دولة الإمارات رائدة ومشاركة وداعمة للعمل الخيري والإنساني على مستوى العالم.