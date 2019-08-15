إسعاف دبي تنظم ورشتي عمل عن ( الاسعافات الاولية ) لكبار المواطنين

نظمت مؤسسة دبي لخدمات الاسعاف مؤخرا ورشتي عمل عن الاسعافات الاولية لكبار المواطنات والمواطنين كل على حده في مقر المؤسسة خلال يومين متتالين حاضرت فيهما المدربة عزيزة محمد ورئيسة قسم التوعية المجتمعية بالمؤسسة مريم عوفي

تابع الورشة كل من مدير ادارة الدعم المؤسسي عيسى الغفاري و مدير ادارة التدريب والتعليم المستمر طالب غلوم طالب ومجموعة من المدربين وفنيي الطب الطارئ الى جانب 23 مواطنة من الامهات والجدات و 24 مواطنا من كبار السن

وقال المدير التنفيذي خليفة الدراي ان تنظيم هذه الورش يأتي في إطار تعزيز التواصل مع كبار المواطنين نساء ورجالا والاهتمام بهم والنظر في طلباتهم وتحقيقها وتوفير الجو الاسري الملائم لهم وإسعادهم وتوفير المعلومات الضرورية عن الاسعافات الاولية خاصة داخل المنازل ورعاية الاطفال وكبار السن والتدريب العملي على العناية بالمرضى ومداواة الجرحى ووقاية الاطفال والمسنين من الحوادث العارضة

وقال رئيس قسم الاتصال والعلاقات العامة الدكتور سيف درويش ان تدريب الكبار على مبادئ الاسعافات الاولية يضمن السلامة لسكان البيت ويؤمن جميع الاطفال لافتا الى ان مؤسسة دبي لخدمات الاسعاف تواكب الاهتمام الرسمي من حكومتنا الرشيدة بكبار المواطنين وفقا لسياسة حكيمة ترسي أرضية صلبة للبناء والتنمية محورها التقدير والاحترام، و خدمات نوعية تخص كبار المواطنين الذين هم فعلاً «كبار في الخبرة.. وكبار في خدمة الوطن .

وفي ختام الورشة كرم مدير ادارة الدعم المؤسسي عيسى الغفاري يصاحبه مدير ادارة التدريب والتعليم المستمر طالب غلوم طالب كبار المواطنين و المواطنات الذين حضروا الورشتين واثنى على جهودهم وحرصهم على الحضور وتلبية دعوة المؤسسة للاستزادة من العلم والتدريب النظري والعملي على الاسعافات الاولية .

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