سفير الدولة لدى الأردن يلتقي وزير التربية والتعليم ورئيس هيئة الأركان

التقى سعادة أحمد علي محمد البلوشي سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء ركن طيار يوسف أحمد الحنيطي، في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، وبحث معه مجالات التعاون المختلفة. كما التقى سعادته معالي الدكتور وليد المعاني وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي في مكتبه بالوزارة، وبحث معه آفاق التعاون بين الأردن والإمارات العربية المتحدة وسبل تطويرها، خاصة في مجالات التربية والتعليم. وأشاد سعادته بالرعاية والتسهيلات الكبيرة المقدمة للطلبة الإماراتيين الدارسين في الأردن.

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