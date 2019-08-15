قرقاش: الإمارات تعزز العلاقات مع السعودية ومصر ومنظورها إحياء الأمن العربي

اعتبر معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعزز العلاقات الاستراتيجية مع الأشقاء في السعودية ومصر، ومنظورها إحياء الأمن العربي.
ونشر معاليه في تغريدة على حسابه على "تويتر" أن "بينما تعزز الإمارات العلاقات الاستراتيجية مع الأشقاء في السعودية ومصر ومنظورها إحياء الأمن العربي.. يبتكرون معنى مسخاً للسيادة بعودة احتلال فارق قبل 100 عام".
وأضاف أن "عويل كاهن سياستهم يعبر عن خيبة فشل مشروع التفرقة بين الأشقاء.. اختاروا مسارهم وادركوا تكلفته وخطورته".
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