مطار الشارقة يستقبل أول وفود الحجاج العائدين بالورود والتسهيلات

استقبل مطار الشارقة أمس، أول وفود الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة بالورود والضيافة العربية والكثير من التسهيلات التي استهدفت تخفيف عناء السفر من خلال سرعة إنهاء الإجراءات.

ووصل المطار عدد من الرحلات المنتظمة وغير المنتظمة على متنها مئات الحجاج القادمين من مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، ومطار الطائف الدولي بالمملكة العربية السعودية.

وتم استقبال الحجاج بحضور موظفي المطار، الذين بادروا إلى إنهاء إجراءات دخول الحجاج في أوقات قياسية، كما جرى تقديم خدمات متميزة، شملت مناضد خاصة لإنهاء إجراءات الجوازات، ومناطق انتظار لتقديم أفضل التسهيلات لهم.

وحرص مطار الشارقة خلال موسم الحج على تنفيذ خطة متكاملة تم إعدادها مسبقاً بالتعاون مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين في المطار، تناولت كامل الإجراءات اللازمة لاستقبال الحجاج، وراعت هذه الخطة موسم الصيف وكثافة حركة المسافرين.