رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيس كوريا الجنوبية بيوم التحرير

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة الى فخامة الرئيس مون جيه إن رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، بمناسبة يوم التحرير.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس مون جيه إن.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالى لي ناك يون رئيس وزراء جمهورية كوريا.

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