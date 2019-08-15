"بريك بلك الشرق الأوسط" يعود لتحقيق نجاح جديد في دبي

تحت رعاية معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية في دولة الإمارات ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، يعود مجدداً مؤتمر ومعرض "بريك بلك الشرق الأوسط"، الحدث الأكبر في صناعة شحن البضائع السائبة والمعدات الثقيلة للمشاريع الكبرى في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى الإمارات، والذي سيعقد في يومي 25 و 26 فبراير من العام 2020. وسيكون العام الثاني على التوالي الذي يعقد فيه المؤتمر والمعرض بفعالياتهما الشاملة على مدار يومين متواصلين في إمارة دبي، وستقام الدورة الخامسة من هذا الحدث الاستراتيجي في مركز دبي التجاري العالمي، ما يوفر موقعاً مناسباً لالتقاء مجموعة كبيرة من أهم اللاعبين الرئيسيين في صناعة الشحن البحري في منطقة الشرق الأوسط وكبار صناع القرار.

تستضيف موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات الحدث للعام الثاني على التوالي. وبهذه المناسبة قال محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات: "يسعدنا أن نشارك مجدداً في دعم جهود بريك بلك الشرق الأوسط في جمع قادة الصناعة من جميع أنحاء المنطقة. فخلال فترة قصيرة لم تتجاوز الخمس سنوات، استطاع حدث بريك بلك الشرق الأوسط أن يتحول إلى منصة مثالية لتواصل العاملين في قطاع الشحن والموانئ ووكلاء النقل البحري وخبراء نقل الحمولات الثقيلة."

وأضاف المعلم: "من المتوقع أن يستفيد قطاع نقل البضائع غير المعبأة بشكل كبير من تبادل المناقشات الهامة مع قادة الصناعة البحرية، والتي تستعرض الفرص والتحديات التي نواجهها جميعاً. ومع مواصلة دبي تألقها كواحدة من أهم المراكز البحرية في العالم، يمنح حدث بريك بلك الشرق الأوسط لقطاع الصناعة إحساساً بالثقة في قدرته على المساهمة في هذه الرؤية. ونتطلّع للمشاركة في الدورة القادمة (BBME 2020)، والتي من المتوقع أن تضيف نجاحاً جديداً الى سلسلة النجاحات التي حققتها حتى الآن."

إنجازات مؤكدة

وقد حضر الدورة الرابعة من مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط، والتي انعقدت في فبراير الماضي، أكثر من 3,400 مشارك و1,700 شركة محلية وعالمية، ما يدعم قرار منظمي الحدث بعقده مجدداً في دبي؛ وفي معرض تعليقه على أهمية اختيار دبي كمقر لتنظيم الفعالية للمرة الثانية على التوالي، أوضح بن بلامير، المدير التجاري لمؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط، قائلاً: "إن مناخ ممارسة الأعمال المتميز في دبي يجعل دولة الإمارات واحدة من أكثر الوجهات جاذبية لممارسة الأعمال التجارية. وقد عززت الدورة الرابعة التي عقدناها مؤخراً هذا العام قرارنا؛ حيث شارك في الحدث أكثر من 90 عارضاً من 75 دولة، وارتفع عدد المشاركين بنسبة 83٪ مقارنة بالعام الماضي، وأظهرت هذه النتائج الواعدة دور دبي الحيوي كمنصة حيوية تجمع صناع القرار الرئيسين في قطاع الشحن البحري وسلسلة الإمداد والتوريد في مكان واحد".

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وأضاف بلامير: "ومواكبة لما تمتاز به دبي من تفكير إبداعي متطلع إلى المستقبل، نعتزم في مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط على تشجيع الابتكار لتعزيز صناعة شحن المعدات الضخمة للمشاريع العملاقة التي يتم العمل عليها في المنطقة بشكل عام. ووفقاً لذلك، سنقوم بتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات والتقنيات المعتمدة في هذا المجال، وتنظيم ورش العمل تشارك فيها الجامعات والمدارس في الإمارات لإعداد الشباب بشكل أفضل للتعامل مع هذه المهام. وسندعم رؤية المنظمة البحرية الدولية في زيادة عدد النساء العاملات في قطاع الملاحة البحرية، من خلال التعاون مع العديد من المنظمات العالمية مثل الجمعية النسائية الدولية للشحن والتجارة "ويستا"، والرابطة العربية للنساء في مجال النقل البحري "أويما".

وإلى جانب المعرض المتكامل الذي يتم تنظيمه خلال هذا الحدث، يقدم المنظومون مؤتمراً شاملاً لمدة يومين متواليين، يغطي القضايا الهامة في مجال شحن البضائع السائبة والنقل البحري، لتمكين أخصائي شحن المعدات الضخمة للمشاريع العملاقة من الاستفادة من الفرص الإقليمية التي يتم طرحها خلال المؤتمر، ووضع الخطط الفعالة للاستفادة من تلك المشاريع. ويحظى الحدث بدعم استراتيجي من الرعاة والشركاء الرئيسين، الذين يواصلون التزامهم الدائم بدعم الحدث، وعلى رأسهم ميناء الملك عبد الله، وشركة أجيليتي، وشركة البحري للخدمات اللوجستية، وموانئ أبوظبي، وميناء الملك عبد العزيز، إضافة إلى شركة ميكو، وكوسكو للملاحة وميناء صلالة. ويضمن كل من المؤتمر والمعرض فرصاً لمناقشة القضايا والمواضيع الاستراتيجية في صناعة الشحن البحري وجهاً لوجه بين الخبراء وأصحاب القرار وكافة الأطراف المعنية بالصناعة.

من جانبها صرحت ليزلي ميريديث، مديرة التسويق في بريك بلك للإعلام والفعاليات، قائلة: "شهدت الدورة الرابعة من مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط نجاحاً استثنائياً، حيث أظهرت النتائج أن 55٪ من الحاضرين خططوا للعديد من المشاريع المشتركة مع العارضين الذين التقوا بهم، في حين أن 64٪ جاؤوا لمقابلة مورّدين وشركاء أعمال جدد. ومع مشاركة ما يقرب من 150 من شركات الشحن الكبرى في الدورة السابقة، أثبتت دبي مكانتها في دعم الصناعة البحرية، ونحن نعمل بلا كلل مع رعاة الحدث وشركاءنا المرموقين لضمان ارتقاء الدورة الخامسة القادمة من فعاليتنا إلى مستوى نتجاوز فيه مرة أخرى كل التوقعات ونقدم فيه قيمة مضافة حقيقية للصناعة". واختتمت ميريديث كلامها قائلة: "سنفتح باب التسجيل للدورة الخامسة من المؤتمر والمعرض قريباً، ونرحب بجميع قادة الصناعة والخبراء للانضمام إلينا من خلال التسجيل عبر منصاتنا الرسمية".