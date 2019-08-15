كينغستون تكنولوجي تطرح ذواكر DDR4-3200 المخصصة للجيل الثاني من معالجات AMD EPYC

أعلنت ’كينغستون تكنولوجي أوروبا‘ المحدودة، وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع منتجات الذواكر الإلكترونية والحلول التقنية، اليوم عن توافر ذواكر DDR4 Server Premier المخصصة لمعالجات الخوادم، وبسرعة 3200 مليون عملية نقل في الثانية (MT/s) وسعات 8 و16 و32 غيغابايت للشراء حالياً. وتتيح الذواكر الجديدة إمكانية الاستفادة من كامل قدرات الجيل الثاني من معالجات AMD EPYC، التي تُعرف أيضاً باسم "Rome".

وتم تصميم وهندسة وحدات الذواكر Server Premier خصيصاً لضمان الاستفادة القصوى من إمكانات البنية الهيكلية الدقيقة ثمانية القنوات للنسخة الأحدث من معالجات AMD. ويتوافق استخدام هذا الجيل الجديد من الذواكر مع عائلة مُعالجات AMD EPYC الحديثة. وتضمن كل وحدة ذاكرة نقل البيانات وفق نطاقٍ ترددي يصل عند الذروة إلى 25.6 غيغابايت/ثانية، وذلك بمعدّل 3200 مليون عملية نقل للبيانات في الثانية. ويمكن أيضاً دمج عدّة وحدات للحصول على أداءٍ متعدد القنوات، وبالتالي مستويات عالية من الكفاءة لأغراض مكثفة تتطلب خوادم بذواكر ضخمة.

وتحتل ’كينغستون‘ مكانةً متصدّرة على مدى أكثر من 30 عاماً كعلامة تجارية رائدة وموثوقة لمنتجات الذواكر المصممة خصيصاً لتمكين العملاء من تشغيل مراكز البيانات الخاصة بهم. وتتميز منتجات ذواكر Server Premier بقائمةٍ تصنيفية مُغلقة للمواد، وذلك لضمان اتساق وسم ومراجعة ذواكر الوصول العشوائي الديناميكية، والتوافق مع الاختبارات الصارمة والديناميكية للكفاءة والموثوقية، والتي تضمن تلافي الأعطال وحالات التلف والإخفاق المبكرة في المصنع قبل شحن المُنتجات إلى الأسواق. وتتمثل أهم عناصر النجاح الرئيسية لعملية اختبار المنتجات في التزام ’كينغستون‘ بإجراء مُحاكاة لأعباء العمل لدى العملاء عبر استخدام نفس اللوحات الأم الموجودة في مراكز البيانات الخاصة بهم.

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وتشمل مزايا ذواكر Server Premier ما يلي:

قائمة تصنيفية مُغلقة للمواد (BOM)

إشعارات تغيير المنتج (PCN) لفترة تتراوح بين 45-90 يوماً

إمكانية التحقق من التوافق مع المنصة التشغيلية للخوادم

التوافق مع الشركات الكبرى المصنعة للوحات الأم

سرعة مثلى لذواكر DDR4 وتتراوح بين 2400-3200 مليون عملية نقل بالثانية (MT/s)

ضمان لمدى الحياة

تقديم دعم تقني وخدمات رائدة على مستوى القطاع

وبهذه المناسبة، قال ماركو زيغلر، منسق قسم ذواكر الوصول العشوائي الديناميكية المخصصة للخوادم لدى شركة ’كينغستون‘ في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "دأبنا على إجراء اختبارات تحقق وتوافق صارمة ودقيقة للنسخة الأحدث من ذواكر Server Premier المصممة لمعالجات الخوادم، والتي تتيح 3200 مليون عملية نقل للبيانات في الثانية؛ وذلك للتأكد من جاهزيتها للاستخدام في معالجات ’Rome‘، الجيل الثاني من مُعالجات AMD EPYC. وتحظى ’كينغستون‘ وحلولها من ذواكر Server Premier بثقة نخبة من أبرز مصنعي المعدات الأصلية ومراكز البيانات الرائدة في العالم والذين ينظرون إليها كإحدى معايير الجودة في القطاع. ونتعاون بشكل وثيق مع عملائنا وشركائنا الكرام عبر تزويدهم بإرشادات تقنية وإمكانات وصول منقطعة النظير، ما يتيح لهم إمكانية تعزيز أداء الذواكر في مراكز البيانات التابعة لهم إلى أقصى حد ممكن".