رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيس الكونجو باليوم الوطني لبلاده

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس دنيس ساسو نغيسو رئيس جمهورية الكونجو بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس دنيس ساسو نغيسو.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالى كليمان مومبا رئيس وزراء جمهورية الكونجو.

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