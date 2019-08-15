الامارات | شرطة أبوظبي تتلقى 32 ألف مكالمة خلال الأضحى

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تتلقى 32 ألف مكالمة خلال الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبلت مراكز التحكم والقيادة في إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي 32 الف و435 مكالمة وبلاغاً من الجمهور على مستوى إمارة أبوظبي خلال أيام عيد الاضحى المبارك، في الوقت ذاته أكدت الإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي عدم وقوع حوادث حريق كبيرة خلال العيد.

وتفصيلا أوضح مدير إدارة العمليات العميد ناصر المسكري إن فرق العمل على أتم الاستعداد والتأهب لتلقي البلاغات والمكالمات، والتنسيق مع الجهات المعنية للوصول إلى موقع الحادث في أسرع وقت.

وأكد المسكري ارتفاع عدد المكالمات الواردة إلى المراكز، لافتاً إلى أن معظمها مكالمات لحوادث مرورية تتنوع بين البسيطة والازدحام المروري أو بعض الحالات الصحية الطارئة.

ودعا الجمهور الى التعاون مع مبادرات التوعية التي تنفذها ادارة الاعلام الأمني بشرطة أبوظبي للتعريف بالخدمات الشرطية وتكثيف انشطة التوعية الجماهيرية وعدم التردد بالاتصال بهاتف الطوارئ 999، في حالة تعرضهم لأي طارئ قد يواجههم في اَي وقت.

وتتلقى إدارة العمليات البلاغات والمكالمات على مدار الساعة وفِي جميع الأوقات وتهتم بتقديم أفضل الخدمات وأجودها للجمهور والتنسيق مع الجهات المعنية للوصول إلى الحالات الطارئة في أسرع وقت.

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في سياق متصل كثفت الإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي جهودها في مجالات التوعية والوقاية من حرائق الصيف باتخاذ الإجراءات الضرورية في المنشآت والأماكن المختلفة مثل المنازل والمصانع والمحال التجارية مؤكدة عدم وقوع حوادث حريق خلال عطلة عيد الأضحى المبارك على مستوى الإمارة عدا حرائق بسيطة تم التعامل معها كما لم تقع أية خسائر في الأرواح.

وأشادت بتعاون الجمهور في تطبيق اشتراطات الوقاية والسلامة تجنباً لوقوع الحوادث مشيراً إلى جهود قسم الأعلام والعلاقات العامة في الادارة العامة للدفاع المدني بأبوظبي في تنظيم برامج توعية تتضمن إرشادات ومبادئ وقائية للحد من انتشار حرائق الصيف عموماً.

وحثت الإدارة العامة للدفاع المدني -أبوظبي على أهمية التعاون المشترك لنشر التوعية الوقائية الرامية إلى الحد من انتشار واندلاع الحرائق في الأماكن العامة ، وتجمع المخلفات ونفايات الأعمال الإنشائية التي تحتوي في أغلب الأحيان على مواد سريعة الاشتعال لافتاً إلى اهمية الوقاية من الحرائق الناتجة عن الأحمال الكهربائية.

وشددت على ضرورة عدم التحميل الزائد على الطاقة الكهربائية ومآخذ الكهرباء وحذرت من الاستخدام الخاطئ للأجهزة والمعدات الفنية مثل تشغيل مراوح شفط الهواء في المطابخ لفترات طويلة مما يعرضها للحرارة الزائدة ثم الاشتعال.

وأكدت إن مراكزها تعمل على مدار الساعة ، وعلى أهبة الاستعداد للتدخل عند الحالات الطارئة، مشيرة إلى دور عناصر الدفاع المدني في تنفيذ حملات توعية على عدة قطاعات منها الجامعات والمدارس، والمؤسسات والمناطق الصناعية لتعزيز اشتراطات السلامة والوقاية الضروري.