اللجنة القنصلية «الإماراتية البريطانية» تبحث تعزيز التعاون المشترك

أبوظبي (وام)

استضاف ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في العاصمة أبوظبي، أعمال اللجنة القنصلية السابعة الإماراتية - البريطانية، وبحث الجانبان عدداً من الموضوعات القنصلية المشتركة بين البلدين، وخطط متابعتها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون القنصلي المشترك بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة.

وترأس جانب الدولة بدر العوضي، مدير إدارة الخدمات القنصلية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، في حين ترأس الجانب البريطاني جوليا لونجبوتوم، مديرة الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية والكومنولث في المملكة المتحدة، بحضور باتريك مودي سفير المملكة المتحدة لدى الدولة.

كما بحث الاجتماع مجموعة من الموضوعات، من بينها إرشادات السفر والتوعية بين البلدين، والتعاون القنصلي في المجال القضائي، وتعزيز التعاون المشترك لتسهيل دراسة الإماراتيين في الخارج، فضلاً عن تبادل الخبرات في المجال القنصلي. ونقل العوضي تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وتمنياتهما للاجتماع بالنجاح والتوفيق، مؤكداً حرص واهتمام دولة الإمارات بتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين، بما يعكس طموحات وتوجهات القيادة العليا في البلدين الصديقين.

وأكد أن البلدين تربطهما علاقات قويّة وراسخة قائمة على تاريخ طويل وعريق، ومبنية على العديد من المصالح المشتركة. وأشار إلى تعيين منصور أبو الهول كسفير جديد لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة المتحدة، مؤكداً حرص البلدين على تطوير علاقاتهما إلى آفاق أرحب بما يتماشى مع رؤية البلدين الصديقين لتحقيق تطور ونمو وازدهار في مختلف القطاعات، وخاصة الاقتصادية والسياسية والثقافية. وأكد العوضي النهج الذي تتبناه دولة الإمارات العربية المتحدة في تشجيع التسامح محلياً وإقليمياً، مشدداً على أن التسامح يمثّل أحد المبادئ الأساسية لسياسات دولة الإمارات في إقامة علاقات مع جميع الأمم والثقافات والأديان.

وأعرب رئيس الوفد الإماراتي عن شكره وتقديره للمملكة المتحدة لمشاركتها المتميزة في معرض إكسبو 2020 دبي.