محمد بن راشد ومحمد بن زايد يناقشان قضايا الوطن والمواطنين

دبي (وام) التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» أمس، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث تبادل سموهما الحديث حول عدد من القضايا الوطنية ذات الصلة بتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين في جميع مناطق الدولة.

حضر اللقاء، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

كما حضره محمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وخليفة سعيد سليمان، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي. فخـر الوطن

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