طلائع الحجاج تصل الدولة.. واستعدادات في المطارات

هدى الطنيجي وآمنة الكتبي (رأس الخيمة، دبي)

استقبل مطار دبي الدولي، أمس، طلائع حجاج الإمارات بالورود والهدايا وسط أجواء احتفالية، قادمين عبر 3 رحلات مختلفة بوساطة الطيران السعودي، مؤكدين أن موسم الحج هذا العام كان ناجحاً بكل المقاييس، مثمنين جهود المملكة العربية السعودية في تسهيل كل الإجراءات وتذليل كل العقبات أمام حجاج بيت الله الحرام.

وأكد محمد المرزوقي رئيس لجنة الحج والعمرة في مطار دبي الدولي عودة البعثة الرسمية لإمارة دبي غداً عند الساعة 2:45 عبر رحلات جوية لطيران الإمارات، لافتاً إلى تخصيص كاونترات خاصة للحجاج في جميع المباني، لتسهيل إجراءات العودة تفادياً للزحام، وتسهيلاً على جميع الحجاج.

وأضاف أن الجهات المختلفة المشاركة في لجنة الحج والعمرة بدبي، شكلت فرق عمل لتسهيل كل ما يتعلق بعودة الحجاج، كل في مجاله، بالإضافة إلى توفير أماكن خاصة لوضع ماء زمزم الخاص بهم، وتخصيص مواقف متعددة لسيارات المستقبلين.

ونوه بتوفير لوحات إرشادية في صالة القادمين لتعريفهم إلى مكان حقائب الأمتعة ومياه زمزم، بالإضافة إلى مواقف لتسهيل حركة دخول وخروج أقارب ومستقبلي الحجاج، فضلاً عن تكوين فريق من عمليات المبنى على مدار الساعة لمساعدة الحجاج.

وأكد حجاج الدولة أن البعثة الرسمية للحج قدمت خدمات ممتازة وكانت على درجة عالية من المسؤولية والالتزام، معبرين عن سعادتهم بقضاء مناسك الحج بيسر وسهولة هذا العام، مثمنين الاهتمام الكبير الذي أولته القيادة الرشيدة لحجاج الدولة.

وقال الدكتور فريد مصطفوي، من حجاج بيت الله الحرام الواصلين إلى مطار دبي الدولي، إن موسم الحج لهذا العام كان من أنجح المواسم وأفضلها من حيث التنظيم وسهولة التنقل في المشاعر المقدسة، إضافة إلى الإقامة الممتازة في الحرم وفي منى إلى جانب التزام حجاج الإمارات بالتعليمات والقوانين المنظمة، ما أسهم في إنجاح هذا الموسم.

وقال إن حجاج الدولة أدوا مشاعرهم بكل هدوء ويسر، مثمناً حرص القيادة الرشيدة على تسهيل مهام بعثة الحج وتوفير كل المستلزمات لها وتمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها والسهر على راحة وطمأنينة الحجاج أثناء وجودهم في الديار المقدسة.

وقالت الحاجة عائشة محمد إن البعثة الرسمية للدولة وقفت على كل احتياجات ومتطلبات حجاج الدولة ويسرت عليهم الكثير من المتاعب، خاصة فيما يتعلق باختيار التوقيت المناسب لرمي الجمرات وتجنب مناطق الزحام وتوفير المسكن الراقي القريب من الحرم في مكة والمدينة، إضافة إلى توفير الطعام الجيد وإتاحة الخدمات الصحية في كل مراحل الحج.

وعبرت عن تقديرها وشكرها للسلطات السعودية وقوات الأمن الذين سهروا على راحة الحجاج ووفروا لهم كل الاحتياجات، مؤكدة أن وزارة الحج والعمرة السعودية بذلت جهوداً كبيرة ومقدرة للتيسير على الحجاج في جميع المشاعر المقدسة.

كما استقبل مطار رأس الخيمة الدولي مساء أمس الحجاج العائدين إلى أرض الوطن بعد تأدية مناسك الحج في الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية.

وبلغت أعداد الحجاج العائدين مساء أمس 110 حجاج عبر «طيران العربية»، حيث قدمت لهم الإجراءات الميسرة لإنجاز مهام الدخول ووفرت لهم كافة سبل الراحة، وجرى استقبالهم بالورود والهدايا وتهنئتهم بإتمام تأدية فريضة الحج وحلول عيد الأضحى.

وأشاد حجاج التقتهم «الاتحاد» في مطار رأس الخيمة بالخدمات التي قدمت إلى بعثة الدولة الرسمية في المملكة السعودية والتي جاءت بتوجيهات من الحكومة الرشيدة لتقديم الرعاية والاهتمام وتوفير مختلف الخدمات وسبل الراحة للحجاج، وقال الحاج عبدالله النقبي إن الإجراءات التي قدمت عبر مطار رأس الخيمة لاستقبال الحجاج العائدين من تأدية مناسك الحج اتسمت بالسهولة وسرعة إنجاز إجراءات الدخول، متوجها بالشكر الجزيل إلى حكومة الإمارات التي سعت نحو إحاطة أبنائها الحجاج بمختلف الخدمات المتميزة طوال فترة تواجدهم في المملكة العربية السعودية إلى جانب الجهود المقدمة من قبل القائمين على خدمة الحجيج في المملكة العربية السعودية.

وأكد الحاج حمد محمد أن موسم الحج هذا العام كان ميسراً جراء الجهود المبذولة في مختلف الشعائر والمواقع، إلى جانب خلو هذا الموسم من أي ملاحظات تذكر، فقد حرص القائمون على شؤون البعثة الرسمية في الدولة والمملكة العربية السعودية على تقديم كافة سبل الدعم للحجاج، متوجهاً بالتهنئة للقيادة الرشيدة وأبناء الإمارات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأشادت الحاجة خديجة علي بالاهتمام اللافت والكبير بحجاج الدولة والذي بدأ منذ لحظة مغادرتهم الدولة ووصولهم إلى الأراضي المقدسة وتأدية فريضة الحج الميسرة وحتى عودتهم إلى الدولة، وتوجيه كافة الجهود الممكنة للتيسير على الحجاج هذه الفريضة.

«مطارات أبوظبي» مستعدة

أعلنت مطارات أبوظبي عن استكمال استعداداتها اللازمة لاستقبال وفود الحجاج العائدين من مناسك فريضة الحج من مكّة والمدينة خلال الأسبوع الجاري.

ومن المقرر أن تبدأ وفود الحجاج بالعودة عبر مطار أبوظبي الدولي من المملكة العربية السعودية بدءاً من اليوم لتتواصل الرحلات إلى 17 أغسطس الجاري.

ومن المتوقع أن يستقبل المطار أكثر من 2750 من الحجاج، بالإضافة إلى 25 ألفا تقريباً من الحجاج المسافرين عبره في طريق عودتهم من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

الكعبي: نعمل حتى مغادرة آخر حاج

أكد الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، رئيس بعثة الحج الرسمية أن حجاج الدولة بخير وصحة، لافتاً إلى تواصل عمل مختلف اللجان حتى مغادرة حجاج الدولة كافة للأراضي المقدسة، بهدف ضمان أدق التفاصيل، وتوفير المتطلبات والمستلزمات كافة التي يحتاجونها حتى عودتهم إلى أرض الوطن. وأشاد بدور القيادة الرشيدة ومتابعتها المتواصلة لشؤون حجاج الدولة، وعن خالص تهانيه لقيادة المملكة العربية السعودية، على النجاح الباهر في استقبال ملايين الحجاج هذا العام، وتوفير أرقى المرافق والمنشآت وتجهيز المستلزمات كافة في المشاعر المقدسة، وتقديم سبل الرعاية المتواصلة للحجاج من مختلف دول العالم.