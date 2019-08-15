نجاح باهر لموسم الحج

جمعة النعيمي (مكة المكرمة)

واصل ملايين الحجاج من «غير المتعجلين» أمس رمي الجمرات في مشعر منى في ثالث أيام التشريق، ليقوموا بعد ذلك بطواف الوداع والبدء بمغادرة مكة المكرمة متجهين نحو العودة إلى بلادهم.

من جهته أعلن معالي مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية في الحج، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، أمس، عن نجاح كافة الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية المنفذة خلال حج هذا العام 1440هـ المنسجمة مع النجاحات الباهرة لكافة أعمال الموسم، والتي تحققت بفضلٍ من الله وتوفيقه ثم بما وفرته وتوفره القيادة الرشيدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، من إمكانات وتسهيلات وتجهيزات في كافة المناطق التي يسلكها الحاج الكريم.

وأضاف: اعتاد رجال الأمن على العمل في كل الظروف، ولهم تجارب كثيرة في إدارة الحشود، على الرغم من تقلبات أحوال الطقس وهطول الأمطار في موسم الحج، إلا أن ضيوف الرحمن عاشوا في أجواء ربيعية غير متوقعة، وكان الجو ملائما للحجاج، مؤكداً أن رجال الأمن لديهم القدرة على تحمل كل الظروف.

وتابع: نحن بكامل جاهزيتنا وسوف نواصل عملنا، فالحج لم ينتهِ بعد، وسوف نبقى في خدمة ضيوف الرحمن حتى مغادرة آخر حاج المشاعر المقدسة، ومن ثم المملكة العربية السعودية.

في سياق متصل، قدمت السلطات الأمنية في المملكة العربية السعودية، كل ما هو ممكن لتيسير وتسهيل أداء فريضة حج هذا العام، كما تم العمل على تطوير المنشآت والخدمات للحج كل عام لتكون رحلة ميسرة، وانتشر أفراد القوات الأمنية التابعون لجهاز الأمن العام على امتداد الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة التي سيتجه إليها الحجاج لأداء طواف الوداع منهين بذلك فريضتهم.