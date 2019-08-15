«مملكة العطاء» تحصد تقدير العالم

أبوظبي (وام)

جاء حصاد موسم الحج لهذا العام ليجسد احترافية المملكة العربية السعودية الشقيقة في التنظيم ويعكس نهجا إنسانيا رائدا من مملكة العطاء تجلى خلال أداء ضيوف الرحمن المناسك.

وبلغ عدد الحجاج لهذا العام مليونين و489 ألفا و406 حجاج وحاجات توافدوا إلى المملكة عبر المنافذ المختلفة وتم توفير كافة أوجه الرعاية والاهتمام لهم خلال أدائهم المناسك.

ووفقاً للإحصاءات التي أعلنها أمس الأول صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية فقد بلغ عدد القوى العاملة في الحج من مختلف الجهات أكثر من 350 ألف شخص بالإضافة إلى 35 ألف متطوع ومتطوعة.

ورغم ضخامة هذا الحدث فإن المملكة وباحترافية شديدة نجحت في نقل جميع الحجاج من عرفات إلى مزدلفة خلال مدة زمنية بلغت 6 ساعات فقط، وساهم تعدد وسائل نقل الحجاج في تيسير إجراءات وصولهم وتنقلهم بين المشاعر المقدسة فنحو 360 ألف حاج استخدموا قطار المشاعر و100 ألف حاج استخدموا طرق المشاة بينما تم نقل آلاف الحجاج عبر الحافلات.

وعملت المملكة العربية السعودية على توفير رعاية صحية متكاملة للحجاج حيث قدمت نحو 173 مستشفى ومركزا صحيا وعيادة متنقلة رعاية صحية متكاملة للحجاج وتم إجراء 336 عملية قلب مفتوح وقسطرة و2700 عملية مختلفة.

وبدأت أمس الأول مغادرة طلائع الحجاج الأراضي المقدسة عائدين إلى الدولة بعد انتهاء موسم الحج.

وتوجه الحجاج بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة على الجهود الكبيرة التي بذلتها خلال موسم الحج والدعم والرعاية الكبيرين اللذين قدمتهما إلى ضيوف الرحمن على اختلاف جنسياتهم.

وأكدوا أن السعودية ستظل دائما عنوانا بارزا للخير والإنسانية وهو ما تجلى خلال موسم الحج الذي حمل صورا مضيئة ترجمت جهود المملكة في هذا الصدد.

وقال الحاج عتيق عبيد إن السعودية قدمت جهودا مضنية خلال موسم الحج ونجحت في توفير كافة أشكال الدعم والرعاية لحجاج بيت الله من شتى أنحاء العالم.. مشيرا إلى أن جهود المملكة تعد مصدر فخر لنا جميعا وسعداء بما لاقته هذه الجهود من تقدير وثناء كبيرين من حجاج العالم.

وقال الحاج ناصر سلطان إن المشاريع والمبادرات الرائدة التي تنفذها المملكة العربية السعودية في مكة سنويا ساهمت بشكل كبير في تيسير مناسك الحج على ضيوف الرحمن، مشيرا إلى أن جميع الحجاج على اختلاف جنسياتهم وجدوا كافة أوجه الاهتمام والرعاية من السلطات السعودية خلال موسم الحج.