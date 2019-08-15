«سفراء الدبلوماسية» يحاكون نموذج عمل الأمم المتحدة بجامعة هارفرد

دبي (الاتحاد) توجه 80 طالباً وطالبة من «سفراء الدبلوماسية» إلى جامعة هارفرد بالولايات المتحدة الأميركية ضمن البرنامج الذي تنفذه وزارة التربية والتعليم أثناء الإجازة الدراسية لصيف العام الحالي وذلك لتعلم أصول العمل الدبلوماسي والقيادة من خلال مشاركتهم ببرنامج محاكاة نموذج عمل الأمم المتحدة.

وقالت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة بوزارة التربية والتعليم، إن برنامج سفراء الدبلوماسية يأتي في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على الاستثمار الأمثل في أبنائها وإعدادهم للمستقبل، ودعمهم في مختلف الميادين الأكاديمية والدبلوماسية، بما يؤهلهم في المستقبل القريب للتميز في الأدوار الخدمية المنوطة بهم في سبيل رفعة الوطن ورفع شأنه بين الأمم، وتمكينهم من مواصلة مسيرة التنمية الوطنية في مختلف القطاعات والمجالات بما يحفظ لنا إرثنا ومكتسباتنا ورسالتنا الحضارية والإنسانية السامية التي نستلهمها من فكر قيادتنا الرشيدة.

ويشارك سفراء الدبلوماسية في جلسات محاكاة نموذج الأمم المتحدة، ويتدربون على اتخاذ القرارات وضوابط وقوانين إدارة الجلسات، وناقش الطلبة خلال الجلسات قضايا السلام والأمن العالمي وحقوق الإنسان وأعمال الإغاثة الإنسانية والقانون الدولي والأهداف الألفية للتنمية المستدامة. ويعمل الطلبة ضمن فرق عمل لإجراء البحث العلمي اللازم حول القضايا العالمية المُلِحّة والعمل على إيجاد حلول فاعلة لهذه القضايا في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والتي يمثلها الطلبة في جلسات محاكاة نموذج عمل الأمم المتحدة.

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