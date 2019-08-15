40 ألف مستفيد من أضاحي «الهلال» داخل الدولة

أبوظبي (وام)

استفادت 8 آلاف أسرة عدد أفرادها 40 ألف شخص من أضاحي هيئة الهلال الأحمر الإماراتي داخل الدولة هذا العام، حيث بدأت الهيئة في توزيع لحوم الأضاحي على المستفيدين ثاني أيام عيد الأضحى المبارك من خلال نحر أربعة آلاف أضحية على مستوى مراكز الهيئة في جميع إمارات الدولة.

وقال راشد مبارك المنصوري نائب الأمين العام للشؤون المحلية في الهلال الأحمر إن الهيئة وضعت الأسس والضوابط التي مكنتها من تنفيذ المشروع بالصورة التي تحقق غاياتها النبيلة وتلبي متطلبات أصحاب الحاجات والأسر المتعففة من لحوم الأضاحي خلال أيام العيد المباركة.

وأضاف أن استراتيجية الهيئة فيما يخص مشروع الأضاحي تهدف إلى زيادة عدد المستفيدين داخل الدولة، موضحاً استفادة 6400 شخص من المشروع في أبوظبي و4 آلاف في دبي، و3200 في عجمان، و4 آلاف في الشارقة، و5600 في العين، و4 آلاف في رأس الخيمة، و1600 شخص في الظفرة، و4 آلاف في الفجيرة، و1600 في أم القيوين، و5600 في بني ياس.

وأكد أن الهيئة عملت على توصيل لحوم الأضاحي إلى مستحقيها بكل سهولة ويسر من خلال تحديد عدد من مراكز التوزيع، مشيراً إلى أن الهيئة وفرت برادات كبيرة لنقل لحوم الأضاحي إلى مناطق التوزيع، وأشرف المتطوعون على تسليمها للمستحقين من دون عناء.

ونوه بأن مراكز الهيئة على مستوى الدولة عملت على توزيع الأضاحي هذا العام وفق آلية جديدة لراحة المستفيد، حيث أخطرت المستفيدين من خدماتها بموعد ومكان توزيع الأضاحي قبل وقت كافٍ، وتم تسليمهم كوبونات للحصول على لحوم الأضاحي ما سهل عملية حصول 40 ألف مستفيد على استحقاقهم من الأضاحي.

وأعرب المنصوري عن شكر الهيئة لجميع الجهات الحكومية والخاصة التي تعاونت مع الهلال الأحمر لإنجاز مشروع الأضاحي هذا العام بالصورة التي لبت احتياجات المستهدفين من المشروع وحققت تطلعات الهيئة في إدخال الفرحة والسرور على قلوب الأسر والأطفال خلال أيام العيد المباركة، مشيداً بدور العاملين والمتطوعين في الإشراف على تنفيذ مشروع الأضاحي والعمل المتواصل خلال عطلة العيد لراحة المستفيدين وخدمتهم.