«طرق دبي» تفوز بجائزة التنقل الذكي

دبي (وام) فازت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بجائزة التنقل الذكي عن نظام «المرقاب»، والتي تمنحها شركة البيانات الدولية المعنية بتقدير المشاريع والخدمات الأكثر ابتكاراً في المجال التكنولوجي وتتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها.

ويعتبر «المرقاب» نظاماً إلكترونياً يُعنى بتنظيم نشاط النقل بمركبات الليموزين الفاخرة وخدمة الحجز الإلكتروني عبر«أوبر وكريم». وقال خالد العوضي مدير إدارة أنظمة المواصلات بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة إن الأجهزة المتصلة بالنظام الإلكتروني «المرقاب» الذي يوفر معلومات دقيقة تساعد على اتخاذ القرارات المناسبة لضمان جودة الخدمة والتحليل المباشر لهذه المعلومات والتحقق من مؤشرات الأداء لهذا القطاع.

وأضاف أن التقنية تهدف إلى ضمان سلامة مركبات الحجز الإلكتروني وسيارات النقل الفاخر «الليموزين»، ومراقبة وتنظيم هذا القطاع، كما أنها تجسّد سعينا إلى إنشاء حلول جديدة مبتكرة لقطاع النقل باستخدام الذكاء الاصطناعي.

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