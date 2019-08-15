بدء مرحلة التقييم في «عجمان لإعداد القادة»

عجمان (الاتحاد)

بدأ برنامج عجمان لإعداد القادة الذي تشرف عليه دائرة الموارد البشرية بمرحلة التقييم والاختبارات للمرشحين المتقدمين من الفئات القيادية والإشرافية بمختلف الجهات الحكومية في الإمارة للمشاركة في الدورة الثالثة من البرنامج.

وأكد راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي، مدير عام دائرة الموارد البشرية، أن إطلاق الدورة الثالثة من برنامج عجمان لإعداد القادة يأتي في ظل التوجهات الجديدة التي تشهدها القطاعات الحكومية في الدولة بشكل عام وإمارة عجمان بشكل خاص، وانسجاماً مع رؤية «عجمان 2021» وخطتها الاستراتيجية، مشيراً إلى سعي الدائرة نحو تأهيل الكوادر المواطنة في الجهات الحكومية بالإمارة والعمل على صقل مهاراتهم وتدريبهم على أهمية أدوات القيادة والإدارة لتمكينهم من مواجهة التحديات بفاعلية مستمرة من خلال برنامج عجمان لإعداد القادة، والذي سيساهم في الوصول إلى حكومة متميزة، تتسم بعمل ذي كفاءة وفعالية، وتقود مؤسساته كفاءات مواطنة متسلحة بالمعرفة والطموح.

وأضاف أن تصميم محاور البرنامج في دورته الثالثة يأتي بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، ومواكباً لنموذج الإمارات للقيادة الحكومية الذي أطلقته الحكومة الاتحادية بهدف تعزيز مسيرة الدولة عبر إعداد قيادات وكوادر وطنية يمكنها الانتقال بالعمل الحكومي إلى آفاق جديدة في إطار حرص قيادتنا الرشيدة على استشراف المستقبل.

من جهتها، أوضحت صفية المحرزي مدير إدارة التدريب والتطوير، أن دائرة الموارد البشرية وضعت عدداً من الشروط الواجب توافرها في المرشح أو المرشحة للالتحاق ببرنامج عجمان لإعداد القادة في دورته الثالثة، بأن يكون من مواطني الدولة الحاصلين على شهادة البكالوريوس كحد أدنى، وأن يكون من الفئة القيادية أو الإشرافية في حكومة عجمان، وأن يكون من الحاصلين على شهادة بكالوريوس كحد أدنى، وأن يكون من الفئة القيادية أو الإشرافية، وأن يجتاز الاختبارات والمقابلات التي تقررها إدارة البرنامج. وأشارت إلى أن عملية الاختيار ستتم بناء على اجتياز المرشحين مرحلة التقييم والاختبارات من قبل لجنة مختصة واستيفاء الشروط المطلوبة للالتحاق بالبرنامج.

وذكرت أن البرنامج يسعى إلى تطوير المعرفة والمهارات لدى الفئة القيادية والإشرافية في حكومة عجمان، وزيادة فرص المشاركة والتدريب والتأهيل، وتمكين الموارد البشرية في الجهات الحكومية في إمارة عجمان، وتطوير التنافسية المستدامة لإمارة عجمان بشكل بعيد المدى، وذلك بتأهيل قادة مستقبليين لحكومة عجمان، بالإضافة إلى تطوير الموارد البشرية المواطنة، للارتقاء بقدراتهم القيادية، بناءً على أفضل الممارسات في مختلف المجالات، واطلاعهم على أفضل الممارسات العالمية بشكل عام، والممارسات في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص.