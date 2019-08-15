خلال عطلة العيد 3000 زائر لحديقة «صقر» في رأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

شهدت الحدائق العامة برأس الخيمة خلال أيام عيد الأضحى المبارك إقبالا ملحوظا على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة، حيث سجلت دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة زيارة أكثر من 3100 زائر لحديقة صقر في أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد أن قامت الدائرة بإنهاء أعمال التجهيزات والصيانة ومشاريع التطوير للحديقة لاستقبال الجمهور خلال أيام العيد.

وأوضح سعيد علي الكاس، نائب المدير التنفيذي- مؤسسة الزراعة التجميلية التابعة للدائرة، أن الحدائق العامة شهدت الفترة الماضية أعمال ومشاريع تطويرية مختلفة جرى تنفيذها بأسلوب ورؤية جديدة تتناسب مع التطور الذي شهدته الألعاب بشكل عام وبالتحديد الألعاب المائية في حديقة صقر، كما أنجزت الدائرة أعمال الصيانة الخاصة بحدائق الأحياء السكنية في العريبي والجزيرة الحمراء، وشملت هذه الصيانة أعمال الإضاءة وزيادة المسطحات الخضراء، وتغيير شبكات الري. وأشار إلى أنه سيتم الانتهاء من المشاريع التطويرية الجديدة في الحديقة الأسبوع القادم والمتمثلة بالشلال المائي وعدد من الألعاب المائية والممشى الرياضي بالإضافة إلى فتح منطقة التزلج للراغبين من الهواة واللاعبين الجدد حيث تقوم الإدارة حالياً بتخصيص مشرف عام على حلبة التزلج للإشراف وتدريب الأطفال، منوها أن الغاية من ذلك ألا تكون الحديقة مقصداً للترفيه فقط، بل يشملها الجانب الرياضي وممارسة مختلف الهوايات الرياضية مثل الركض والمشي.

ولفت إلى أنه تم تخصيص مساحة 620 متراً مربعاً للتزلج، كما تشمل عمليات التطوير توسعة الممرات الداخلية بالحديقة وإنشاء مسار للدراجات الهوائية لإتاحة الفرصة لهواة هذه الرياضة لممارستها داخل الحديقة، ومع زيادة الإقبال على الحديقة وضعت الدائرة خطة لزيادة أعداد المواقف، يجري تنفيذها على مراحل عدة، وتشمل إنشاء حوالي 1000 موقف جديد إلى جانب المواقف الحالية التي تضمها الحديقة.