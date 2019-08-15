«شرطة رأس الخيمة»: لا حوادث خطرة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة) كشفت إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة عن انسيابية حركة السير والمرور في مختلف شوارع ومناطق رأس الخيمة وذلك خلال عطلة عيد الأضحى، مشيرة إلى عدم تسجيل أي حوادث خطرة خلال تلك الفترة.

وقال العميد أحمد الصم النقبي، مدير إدارة المرور والدوريات، إن عطلة عيد الأضحى التي امتدت لأيام كثفت خلالها الإدارة دورياتها الشرطية والأمنية للتواجد على أهم المواقع والمسارات الحيوية التي تقصد من قبل الأعداد الكبيرة من المركبات ومستخدمي الطريق وذلك بهدف التنظيم من عملية السير والمرور ودعوة الجميع إلى الالتزام التام بالأنظمة المتبعة.

وذكر أن مختلف المسارات شهدت تدفقا كبيرا للمركبات المستخدمة خلال هذه الفترة والتي اتجه البعض منها قبل حلول العيد من قصد المراكز التجارية وأماكن التسوق والمحال لتوفير مختلف مستلزمات العيد، إلى جانب خروج الأعداد المتفاوتة من المركبات في مختلف مناطق الإمارة صباح العيد للتواجد في المصليات والمساجد التي تقام خلالها صلاة العيد.

وأكد أن الإمارة لم تسجل أي حوادث سير خطرة تذكر خلال عطلة عيد الأضحى وذلك للتقيد التام المقدم من قبل مختلف سائقي المركبات ومستخدمي الطريق خلال هذه الفترة الأمر الذي حقق انسيابية مرورية تامة في مختلف المواقع والمسارات، داعياً السائقين إلى مواصلة التقيد التام للحفاظ على أرواحهم وغيرهم من مستخدمي الطريق.

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