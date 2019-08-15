26 ألف رأس في مسالخ أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت بلدية مدينة أبوظبي أن مسالخ أبوظبي جهزت خلال عيد الأضحى المبارك أكثر من 26181 ذبيحة، وكشفت البلدية أنها تخلصت 110 ذبائح غير مطابقة للشروط الصحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، فقد تم إعدام 82 رأساً من الأغنام، و26 رأسا من الماعز، ورأسين اثنين من الأبقار في جميع مسالخ أبوظبي.

وتم استبعاد هذه الذبائح عن المستهلكين بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة عليها، لاسيما أن الكوادر الطبية الموجودة في مسالخ أبوظبي تحرص على فحص المواشي قبل الذبح وبعده للتأكد من خلوها من كافة أنواع الطفيليات والأمراض التي يمكن أن تتسبب بأي مشكلات صحية للمستهلكين.

وكشفت بلدية مدينة أبوظبي أن مسالخ أبوظبي استقطبت خلال عيد الأضحى المبارك أعدادا كبيرة من المضحين، ضمن بيئة صحية وخدمات بيطرية ورقابية متطورة نالت استحسان الجمهور، واستطاعت تلبية احتياجاتهم وتقديم منتج مطابق لكافة الشروط الصحية المعمول بها في أبوظبي. على الصعيد ذاته جهز المسلخ الآلي في منطقة الميناء بأبوظبي خلال العيد 3231 رأساً من الأغنام، أما مسلخ أبوظبي فقد جهز خلال الفترة ذاتها 3952 رأساً من الأغنام، و2631 من الماعز، و35 من الأبقار، بمجموع 6618 رأساً من الماشية.