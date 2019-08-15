في الشارقة.. ضبط 36 قصاباً متجولاً

الشارقة (الاتحاد)

أكدت بلدية مدينة الشارقة أن المسلخ المركزي استقبل خلال أيام عيد الأضحى المبارك قرابة 3 آلاف أضحية من الأغنام والماعز والأبقار، حيث استمر العمل من الساعة السادسة صباحاً وحتى السابعة مساءً خلال هذه الأيام، وبينما ضبطت 36 قصاباً متجولاً.

وأكد عادل عمر، مدير إدارة الرقابة والتفتيش البلدي، ورئيس لجنة الاستعداد لعيد الأضحى أن إدارة الخدمات العامة عملت على تهيئة وتحديث مرافق السوق والمسلخ المركزي والمسلخ المتنقل، والتأكد من جاهزية جميع المرافق، بالإضافة إلى توفير خيمة لاستقبال المضحين مع أضاحيهم، وأخرى مكيفة لانتظار الزوار في المسلخ المركزي، كما قامت إدارة الخدمات البيئية بتوفير عدد كبير من العمال مع مشرفيهم بموقع سوق المواشي والمسلخ المركزي لمتابعة عمليات النظافة في المسلخ والمرافق التابعة له، بالإضافة لزيادة عدد الحاويات الموجودة.

يذكر أن الطاقة الاستيعابية للمسلخ خلال أيام العيد بلغت 80 ذبيحة كبيرة في الساعة، و140 ذبيحة صغيرة. وأشار عادل عمر إلى أن البلدية كثفت من حملاتها التفتيشية خلال العيد لضبط القصابين المتجولين، نظراً لخطورتهم على الصحة والبيئة، حيث تمت زيادة عدد المفتشين إلى 68 مفتشاً للقيام بالحملات المستمرة، والتي أسفرت عن ضبط 36 قصاباً متجولاً خلال عملية الذبح، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وكانت البلدية قد حذرت من هؤلاء القصابين، نظراً لعدم خضوع الأضحية للفحص، والذي بدوره يعرّض المستهلك للإصابة بالأمراض المختلفة، فضلاً عن عدم توافر الخبرة الطبية لدى القصاب المتجول للحكم على صلاحية الذبائح للاستهلاك.