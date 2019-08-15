1466 أضحية في «المقصب المركزي» بعجمان

عجمان(الاتحاد)

استقبل المقصب المركزي بدائرة بلدية عجمان 1466 أضحية خلال عيد الأضحى المبارك، ولم تسجل حالات ذبح خارج المقصب في الأماكن العامة والشوارع الرئيسية والفرعية، مما يعكس حالة الوعي الكبيرة لدى السكان ويبرهن على الثقة بالخدمات التي يقدمها المقصب متبعاً أعلى معايير الصحة والسلامة العالمية.

وأكد المهندس عبد الله التميمي مدير إدارة الصحة العامة بدائرة البلدية والتخطيط بعجمان أن العمل في المقصب المركزي جرى على قدم وساق خلال أيام العيد والتي استقبل فيها العاملون الذبائح على مدار ساعات العمل خلال الفترتين الصباحية والمسائية لاستلام الأضاحي التي خضعت للفحص الشامل والكشف الدقيق من قبل الأطباء البيطريين للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض، وتحديد صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، واستبعاد غير السليم منها وإعطاء الأضحية العلامة الترقيمية الخاصة بصاحبها، وإدخالها للحظائر حسب نوعها تمهيداً للذبح في الصالة المخصصة ليتم تسليمها عند الانتهاء من تقطيعها إلى المتعاملين في أكياس صديقة للبيئة.

وبين التميمي أن المقصب يتبع نظام الحماية البيئية في كافة نواحي عمله حيث يتم فصل الدم الناتج من النزف بعد عمليات الذبح عن شبكة الصرف الصحي ويُجمع داخل خزان أرضي ليُضخ إلى خزان خاص يقع خارج المقصب. بالإضافة للطرق السليمة المتبعة للتخلص من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك، والتي يشرف على عملية التخلص منها أطباء بيطريون فضلاً على وجود كميات وفيرة من المنظفات لعمليات التطهير بعد انتهاء العمل.