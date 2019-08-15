5 مراحل لإتمام إجراءات تسجيل المرشحين إلكترونياً

ناصر الجابري (أبوظبي)

أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات وجود 5 مراحل لإتمام إجراءات تسجيل المرشحين خلال الفترة التي تبدأ من الأحد المقبل، وتستمر حتى 22 أغسطس الجاري، حيث ستتم الإجراءات إلكترونياً، من خلال نظام خاص تم الانتهاء من تجربته عبر لجان الإمارات كافة خلال الأسابيع الماضية.

وأوضحت اللجنة أن رحلة مقدم طلب الترشح تبدأ بإبرازه بطاقة الهوية، حيث يتم التحقق من البطاقة وفعاليتها عبر نظام الربط الإلكتروني، ثم تبدأ المرحلة الثانية بالتحقق من وجود اسم صاحب الطلب ضمن قوائم أعضاء الهيئات الانتخابية الخاصة بالإمارة، بينما تتمثل المرحلة الثالثة في مراجعة كافة الوثائق المطلوبة التي يتم تقديمها من قبل المرشح، أما المرحلة الرابعة فتتمثل في تعبئة استمارة الإلمام بالقراءة والكتابة واستكمال المعلومات الشخصية في الاستمارات التي يرغب المرشح بتعبئتها، أما المرحلة الأخيرة، فتشمل دفع رسوم تسجيل قدرها ألف درهم عبر الدرهم الإلكتروني، أو بطاقة الائتمان.

ولفتت اللجنة إلى أن جميع مراكز التسجيل الـ 9 في الدولة ستبدأ في تسجيل المرشحين، بدءاً من الثامنة صباحاً وحتى الثالثة عصرا، حيث خصصت لجان الإمارات مجموعة من الموظفين الذين تم تدريبهم عبر دورات متخصصة حول النظام الإلكتروني لتسجيل المرشحين، وتعريفهم بالإجراءات المطلوبة لإتمام عملية الترشح واستكمال كافة المعلومات والبيانات التي تضمن وجود المرشح ضمن قائمة المرشحين الأولية التي سيتم الإعلان عنها في الـ 25 من أغسطس الجاري.

وبينت اللجنة أنه تم عقد ورشة تدريبية مؤخراً لمنسقي لجان الإمارات والموظفين التنفيذيين العاملين في مراكز التسجيل، حول نظام تسجيل المرشحين ونظام التحصيل المالي، بهدف تمكينهم من اكتساب مهارات التعامل مع الراغبين في الترشح وتزويد العاملين بمراكز التسجيل بالمهارات الفنية ومهارات العمل المختلفة التي تضمن تقديم الخدمة التي تتواكب مع مستوى تطلعات المواطنين، ضمن سعيها لتسهيل جميع الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية.

ودعت اللجنة الراغبين في الترشح للاطلاع على موقعها الإلكتروني الرسمي، وتحميل الاستمارات المطلوبة وإنجاز الوثائق التي تتطلبها عملية الترشح، تفادياً لأي معوقات قد تعرقل المرشح عن إتمام فترة التسجيل، حيث لن يتم النظر إلى أي طلبات يتم تقديمها للترشح بعد انقضاء الفترة التي تم تحديدها في الجدول الزمني والتعليمات التنفيذية الخاصة بالانتخابات.

وأشارت اللجنة إلى أن حضور المرشحين شخصياً إلى مراكز التسجيل، لا يعد ضمن اشتراطات قبول الترشح، حيث يمكن للمرشح الموجود خارج الدولة أو داخلها ممن ليست لديه الإمكانية للحضور بنفسه، أن يوكل شخصاً آخر بعملية التسجيل ضمن وكالة عامة مصدقة من الكاتب العدل تتضمن الوكالة بالترشح للانتخابات أو وكالة مخصصة بغرض التسجيل، مبينة أن توكيل المرشح خاص لراغبي الترشح ممن يحملون شهادة الثانوية العامة وأعلى، نظراً لوجود استمارة خاص للإلمام بالقراءة والكتابة، والتي ستتم معادلتها بالشهادة العلمية في حالة عدم حضور المرشح، بينما لا يتطلب حضور المرشح بنفسه لمركز التسجيل تقديمه لأي شهادة علمية لإكمال الإجراءات.

وأنهت لجان الإمارات تجارب تسجيل المرشحين، حيث تراوحت الفترة الزمنية لتسجيل المرشحين من 5 دقائق لمقدمي الطلبات ممن استكملوا الاستمارات المطلوبة مسبقاً، ولديهم كافة الوثائق المطلوبة إلى 10 دقائق لمقدمي الطلب ممن يستكملون الاستمارات داخل مراكز التسجيل.

مركز التسجيل جاهز في رأس الخيمة

تفقد الشيخ عبدالله بن حميد بن عبدالله القاسمي، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، رئيس لجنة إمارة رأس الخيمة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 مركز تسجيل المرشحين في قاعة المركز الثقافي برأس الخيمة.

واستمع الشيخ عبدالله بن حميد القاسمي إلى شرح مفصل عن الإمكانيات والخدمات المتوافرة في المركز الذي تم تجهيزه وفق أعلى المعايير لتقديم أفضل الخدمات المميزة لدعم هذا الحدث الوطني، وذلك بحضور أعضاء اللجنة محمد أحمد الكيت، المستشار في الديوان الأميري، ومنذر محمد بن شكر الزعابي، مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، وأحمد عبيد الطنيجي، مدير عام دائرة الآثار والمتاحف في رأس الخيمة.

وأكد الشيخ عبدالله القاسمي أن لجنة إمارة رأس الخيمة تحظى بدعم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي، مشيراً إلى جاهزية لجنة الإمارة لدعم العملية الانتخابية لعام 2019.

ورشة تدريبية لفريق «لجنة عجمان»

نظمت لجنة إمارة عجمان المنبثقة عن اللجنة الوطنية للانتخابات أمس الأول، ورشة تدريبية للفريق التنفيذي حول نظام تسجيل المرشحين، ونظام التحصيل المالي في لجنة الإمارة.

تضمنت الورشة محاور عدة أبرزها كيفية تسجيل المرشحين، وفق البرنامج الإلكتروني الذي أعدته اللجنة الوطنية للانتخابات، بما يضمن دقة أكبر في حفظ البيانات، إضافة إلى سهولة الحصول على الكثير من التقارير الفنية من خلال هذا النظام.

وأكد راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي رئيس لجنة إمارة عجمان، أن الورشة ناقشت جميع التفاصيل المتعلقة بتسجيل المرشحين، واطلع الفريق التنفيذي على إجراءات التسجيل، وكذلك القواعد القانونية المنظمة لعملية التسجيل، ونوه بأهمية الورشة في إكساب الفريق المهارات الفنية والقدرة على إنجاز المعاملات المطلوبة بدقة عالية.