الامارات | «طرق دبي» تضيف 400 مركبة جديدة للتأجير الذكي

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تضيف 400 مركبة جديدة للتأجير الذكي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بأنها أضافت 400 مركبة جديدة إلى التأجير الذكي، وسيتم توزيعها على الشركات العاملة بالقطاع.

وقال مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال في مؤسسة المواصلات العامة بالهيئة، عادل شاكري، لـ«الإمارات اليوم»، إن فكرة التأجير الذكي للمركبات تسمح للعملاء بتأجيرها ست ساعات في اليوم، عبر تطبيق ذكي، دون الحاجة لأي عنصر بشري عند تسلّم المركبة أو إعادتها، مشيراً إلى توافر المركبات في 45 موقعاً بدبي، منها خمسة مواقع في محطات للمترو.

وأوضح شاكري أن عدد مركبات التأجير الذكي وصل إلى 800 مركبة، بعد تدشين الخدمة في يناير 2017 بـ200 مركبة، ثم أضيفت إليها 200 مركبة العام الماضي، لافتاً إلى أن خدمة التأجير الذكي تقتصر على مناطق دبي، ويمكن الاستفادة منها عبر التطبيقات الذكية لشركتي (U Drive UAE) و(EKar)، والشركات التي ستنضم لتقديم الخدمة.

وتابع أنه يتعين على المتعاملين التسجيل في النظام للحصول على الخدمة، من خلال إدخال البيانات المتعلقة ببطاقة الهوية، ورخصة القيادة، والبطاقة الائتمانية، وصورة شخصية للتحقق من أنه مسجل في النظام، مضيفاً أنه بالنسبة للزوار يتوجب عليهم إدخال بيانات جواز السفر والتأشيرة، ورخصة القيادة، والبطاقة الائتمانية، حتى يستفيدوا من الخدمة.

Advertisements

ولفت شاكري إلى أن الخدمة تمنح المتعاملين وسيلة نقل، لاستخدامها في تخليص الأعمال بسهولة، عبر تأجير مركبة لمدة محددة، موضحاً أن تحديد الوقت بساعات قليلة لمنع إضافة مركبات قد يرفع الازدحام، ويمنع الازدواجية مع خدمة مركبات التاكسي التي تتوافر على مدار الساعة، فضلاً عن أن تحديد مدة معينة لساعات التأجير الذكي يكفل حقوق الشركات العاملة بنظام خدمات تأجير المركبات لمدة لا تقل عن 24 ساعة.

وكانت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أطلقت الخدمة مطلع عام 2017، بتعرفة تراوح بين 40 و50 فلساً في الدقيقة الواحدة، وفقاً لموقع إعادة المركبة، أي ما يعادل 24 إلى 30 درهماً في الساعة.

إجراءات أمنية

ألزمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي الشركات المقدمة لخدمات التأجير الذكي بالاشتراك والتسجيل في نظام معلومات مكاتب تأجير السيارات الإلكتروني، وربط نظامها الإلكتروني بنظام معلومات مكاتب التأجير كجزء من الإجراءات الأمنية المطلوبة، حرصاً على سلامة المستفيدين من الخدمة.