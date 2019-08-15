الامارات | عبارة نابية على «فيس بوك» تقود موظفة إلى المحكمة

شكرا لقرائتكم خبر عن عبارة نابية على «فيس بوك» تقود موظفة إلى المحكمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجّلت محكمة الجنح في الفجيرة قضية موظفة آسيوية متهمة بسب زميلتها في العمل، من جنسيتها نفسها، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بعبارة «أنت ساقطة»، ووجهت النيابة العامة للموظفة تهمة السبّ عبر الشبكة المعلوماتية، وطالبت بمعاقبتها طبقاً لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وكانت المجني عليها تقدمت ببلاغ تتهم فيه زميلتها في العمل بسبّها عبر «فيس بوك»، بعد أن وضعت صورة لها عبر صفحتها الشخصية، لترد عليها أمام متابعيها بعبارة «يؤسفني أنك ساقطة ولا أخلاق لديك».

وبسؤال الهيئة القضائية للمتهمة أقرت بأنها قامت بكتابة هذه العبارة للمجني عليها، وأنها كانت في لحظة استفزاز منها بسبب صورها التي تراها المتهمة غير محتشمة على صفحتها ويراها عدد كبير من المتابعين، مؤكدة أنها «تعرف أسرة زميلتها في بلدها، وهي لا تقبل بمثل هذه الأفعال التي تقوم بها هي، مستغلةً بُعدها عنها وعدم سلطتها عليها».

وقالت المجني عليها «كبر سن المتهمة ومعرفتها لأسرتي ليسا ضرورين كي تكون وليّة علي في الغربة، فأنا ملك نفسي، وأستطيع أن أضع ما أريد بصفحتي الخاصة على (فيس بوك)، ولدي مطلق الحرية مادمت لم أقم بإيذاء أحد أو التعرض له»، مطالبة الهيئة القضائية بالنظر في القضية بعين العدالة.